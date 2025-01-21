Dervişoğlu’ndan sonra bir tehdit de Ümit Özdağ’a... Demokrasi yerlerde pervasızlık zirvede!

Daha önce de İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nu tehdit eden Yıldırım’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Özdağ’a yönelik yaptığı “Unutma, kurdun yuvasına giren çakalın akıbeti parçalanmaktır!” ifadesi dikkat çekti.

HER SATIRI HAKARET DOLU

Gözaltına alınmasının ardından pek çok siyasi, ünlü ve vatandaştan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’a destek mesajları yağdı. Ancak Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım X hesabı üzerinden ağır ifadelerle Ümit Özdağ’ı hedef alan paylaşım yaptı. Yıldırım, hakaret ve tehditkar ifadelerle dolu paylaşımında şunları söyledi:

“Ümit Özdağ, iftiralarıyla Türk milletine, Ülkücü Hareket’e ve Ülkü Ocaklarına saldıran fitne tüccarıdır. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin ifade ettikleri gibi, bu şahıs tam anlamıyla bir “istihbarat fosili”dir. Türk milliyetçiliğine zarar vermek için sahneye çıkan bu şahsiyet yoksunu, kirli çıkarları uğruna fitne yaymaktadır. Ancak Ülkücü Hareket, Ümit Özdağ gibi şahsiyet yoksunlarına asla geçit vermez! Hastalıklı yalanlarının hiçbir karşılığı yoktur. Ancak kendi gençlik kolları başkanının hesabından paylaşılan mesajlar, Bozkurt’un pençesi kadar gerçektir. İhanetini ve çirkin yüzünü saklamaya çalışan Ümit Özdağ, Türk milletinin vicdanında çoktan mahkûm edilmiştir. Ümit Özdağ gibi ahlaksızlar, Türk milletine ihanet edenlerin tarih boyunca yaşadığı hüsranı yaşayacaktır. Milletimiz seni yalnızca ahlaksızlıklar içinde çırpınan bir müfteri olarak hatırlayacaktır. Türk milliyetçileri, liderine sadık ve güçlü iradeye sahip neferlerle bu kutlu mücadeleyi sürdürüyor. Sen ise tarihin çöplüğünde rezil olmuş bir zavallı olarak anılacaksın. Unutma, kurdun yuvasına giren çakalın akıbeti parçalanmaktır!”

Ümit Özdağ, iftiralarıyla Türk milletine, Ülkücü Hareket’e ve Ülkü Ocaklarına saldıran fitne tüccarıdır. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin ifade ettikleri gibi, bu şahıs tam anlamıyla bir “istihbarat fosili”dir. Türk milliyetçiliğine zarar vermek için sahneye çıkan bu… pic.twitter.com/S02PmevB47 — Ahmet Yiğit Yıldırım (@ayyildirim1) January 20, 2025

BU İLK TEHDİT DEĞİL

Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Devlet Bahçeli'ye "Biz seni topaç gibi kimlerin çevirdiğini biliyoruz" diyen İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nu, "Öptüğün o elin sahibinin evlatları sana öyle bir tokat vurur ki bir daha insan içine çıkamazsın" sözleriyle tehdit etmişti.