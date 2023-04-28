Dervişoğlu'ndan Soylu'ya sert çıkış

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açık ve nettir. 14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs'ta her birini bir araya getirerek oluşturulabilecek darbe girişimidir" açıklamasına tepki gösterdi.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Bir iktidarın seçimle değişmesini darbe sayan zihniyet, demokratik değişimin hangi yöntemle yapılacağını bir anlatsa da bizler de anlasak. Seçimleri bile darbe ile özdeşleştiren bu aklın devlet yönetiminden mutlak surette uzaklaştırılması lazım" ifadelerini kullandı.

14 MAYIS'TA TARİHE GÖMECEK

Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Bu ifadeler gayrı meşru kafa ile hukuk devleti yönetmeye çalışanların hezeyanlarıdır. Millet hak etmediği bu yönetim anlayışını 14 Mayıs’ta tarihe gömecektir. Bunun öncülüğünü de İzmir yapacaktır"