Dervişoğlu'ndan zeytin ağacı tepkisi: Saray'a mı taşıyacaksınız?

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de gerçekleşen partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalar yaptı.

Gündemde tartışmalara neden olan maden yasası için tepki gösteren Dervişoğlu, "Torbacı iktidarımız dur durak bilmiyor. Geçtiğimiz hafta koalisyondan geçirdikleri torba kanun teklifiyle, AK Parti iktidarının semirttiği holdinglerin menfaatlerine göre yasa yapılmaya çalışılıyor. Zeytin ağaçlarını taşıyacaklarmış. Nereye taşıyacaksınız? Beştepe'deki sarayın bahçesine mi? Anadolu toprağı, sizin offshore hesabınızdaki para mıdır ki taşıyacaksınız" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"TBMM'de 18 Haziran'da söz alan DEM Partili bir milletvekili, milletimizi ve şanlı tarihimizi hedef alan bir konuşma yapmış, Türkiye'yi soykırımcılıkla Talat Paşa'yı da katillikle itham etmiştir.

İYİ Parti olarak TBMM Başkanlığı'na yaptığımız müracatla söz konusu konuşmanın Meclis tutanaklarından çıkarılmasını, iftira nitekli beyanların sahininin Meclis içtüzüğüne göre cezalandırılmasını talep ettik.

Ayrıca Meclis başkanı ile birlikte Meclis'te grubu bulunan partilere ziyaretlerde bulunarak konu ile ilgili hassasiyetlerimizi kendilerine ilettik.

MADEN YASASI TEPKİSİ

Torbacı iktidarımız dur durak bilmiyor. Geçtiğimiz hafta koalisyondan geçirdikleri torba kanun teklifiyle, AK Parti iktidarının semirttiği holdinglerin menfaatlerine göre yasa yapılmaya çalışılıyor.

Nerede devlet aklı, nerede kamu yararı, nerede temel hakların korunması? Yalanla ve talanla yarattığınız tek adam rejiminizi de devleti şirkete, milleti ırgata çevirdiniz.

Çıkarılmak istenen yeni yasayla birlikte vatanı yağma etmekte yeni bir aşamaya geçmek isteyen iktidardan bahsediyorum. Türk milletine çağrıda bulunuyorum. Tarlanıza çökecekler. Birkaç damla mavi mürekkeple atacakları imzayla çökecekler.

Türkiye tarihi boyunca üreterek yaşamak zorunda olan bir millet olmuştur. Bu topraklar bereketlidir ancak bunların yağmasına hiçbir toprak parçası yetmez.

"SARAYIN BAHÇESİNE Mİ TAŞIYACAKSINIZ?"

Zeytin sadece kendi sofralarına gelmesi gereken bir nimete dönüşüyor. Zeytin ağaçlarını taşıyacaklarmış. Nereye taşıyacaksınız? Beştepe'deki sarayın bahçesine mi? Anadolu toprağı, sizin offshore hesabınızdaki para mıdır ki taşıyacaksınız. Ne Anadolu'muz ne de Cumhuriyet tarihimiz böylesini görmemiştir.

"DİLLERİNİ TÜRKİYE'YE DOLAMAYA BAŞLADILAR"

İsrail lobisi İran'ı on yıllarca ABD'de tartıştırmıştır. İsrail lobisi bu son saldırısıyla da amacına ulaşmıştır. Aynı lobinin kimi unsurları son yıllarda özellikle Suriye üzerinden dillerini Türkiye'ye dolamaya başlamıştır.

İsrail'in bir sonraki hedefinin Türkiye olduğu yönündeki söylemler, bu tehlikeli kampanyaya odun taşımaktır.

"SAĞLIK BAKANI'NIN AKLINA NE HİKMETSE ŞAM GELMİŞTİR"

Sağlık politikaları iflasın eşiğine gelmişken, milletimiz MR sırası için bir yıl sonraya gün alabiliyorken, devlet hastanelerinde ameliyat olmak için aylarca beklemek gerekiyorken, özel hastaneler uyguladıkları fiyatlarla erişimi imkansız hale gelmişken; Sağlık Bakanı'nın aklına ne hikmetse Şam gelmiştir.

Şam'da 300 yataklı kalp damar hastanesi açacaklarını söylemiştir.

El insaf. Gerçekten el insaf."

Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören teklifin TBMM'de görüşülmesi bekleniyor