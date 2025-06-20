Dervişoğlu'ndan 'Talat Paşa' çıkışı: Şuursuzluk ya da art niyet var

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya’nın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

TBMM'de DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, Talat Paşa'nın anıt heykelinin yaptırılmasına saldırmıştı.

"ŞUURSUZLUK YA DA ART NİYET VAR"

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, yaşananlara tepki göstererek "Programdan sonra Talat Paşa'nın kabrine gideceğim ve Fatiha okuyacağım. Ben böyle şeyleri abartmayı da sevmem. Böyle şeylerden siyaseten beslenmeyi de sevmem. Ama savunulacak bir şey varsa eee orada ortaklaşabilmeliyiz biz. Efendim bir iletişim hatası. bu alanda iletişim hatası olmaz. Burada ya bir şuursuzluk vardır ya da bir art niyet vardır" ifadeleri kullandı.

"TÜRKİYE’Yİ TARTIŞILIR HALE GETİRİR"

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun durumu başta olmak üzere yürütülen soruşturmalara tepki gösteren Dervişoğlu, "Bu kadar gözü karartarak bu işlemlerin gerçekleştirilmiş olması hali gerçekten Türkiye’yi de tartışılır hale getirir" dedi.

İmamoğlu’nun, avukatının tutuklanmasına rağmen kamuoyuna verdiği “etkin pişmanlık” mesajına değinen Dervişoğlu, “Onun karşısında tek kurban ben olayım” diyen birinin yalnız bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iç cephe çıkışına yanıt vererek "Kasıtlı olarak mevcut sistemin ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına devam arzusundan kaynaklı olarak ortaya atılmış bir tanımlama olduğunu görüyorum" dedi.

ÖZDAĞ İLE BOZKURT İŞARETİ YAPMASI

Dervioğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu eskiyi bir anlamıyla anmaktır. Ben siyasette işaretlerden çok sözlere itibar ederim. Ve her zaman söylerim. Yani işaret elbette ki bir semboldür. Bir şeyi ifade eder ama genel anlamıyla da diliyle söyleyecek şeyi olanların işaretle beslemek gibi bir mecburiyeti var. Diliyle söyleyecek çok şeyimiz olduğu için arada bir böyle semboller de kullanıyoruz."

İYİ PARTİ CUMHURBAŞKANI ADAYI ÇIKARACAK MI?

Dervişoğlu, İYİ Parti'nin kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarıp çıkarmayacağına ilişkin soruya ise, "Bununla ilgili şu an bir karar veremeyiz, tek başıma da veremem. Yetkili kurumlarımızla değerlendireceğiz. Bu sistemden kurtulmak için öncelediğim şeyleri, siyasi hırslarımla ortadan kaldırmam. Sadece İYİ Parti'ye ivme kazandırmak adına Türkiye'nin geleceğini ateşe atamam" cevabını verdi.

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