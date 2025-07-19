Dervişoğlu'ndan tüm partilere: Ben hazırım!

Afyonkarahisar'da partisinin il başkanlığı açılışında konuşan Dervişoğlu, Türkiye’nin büyük bir milletin ve güçlü bir inancın eseri olduğunu söyleyen Dervişoğlu, “Türk Milleti büyük bir millettir. Karşı karşıya bulunduğu problemleri aşabilecek güce, kuvvete, imana sahiptir. Bu ülke sahipsiz değildir” ifadelerini kullandı.

ASIL BÜYÜK OLAN TÜRK MİLLETİDİR

Milletin değerlerine ve beklentilerine sırt çeviren yaklaşımları eleştiren Dervişoğlu, “Kim Türkiye’nin karşısına hangi sıkıntıları çıkarırsa çıkarsın, Allah’a iman ettiğimiz gibi biliyoruz ki, önümüze konan engelleri bir bir geçeceğiz. Bu büyük milleti layık olduğu yere, gönül birliği ile taşıyacağız” dedi.

CUMHURİYET İÇİN BİRLİK ÇAĞRISI

İYİ Parti lideri, Cumhuriyet’i kuran iradenin onu yaşatmaya da muktedir olduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet’in felsefesine sıkı sıkıya sarılmak zorundayız. Milleti millet yapan da cumhuriyeti cumhuriyet yapan da bu felsefedir. Bunun için hangi siyasi partiden olursa olsun, nereden gelirse gelsin; Cumhuriyet’in kuruluş felsefesine sıkı sıkıya sarılmış herkesle, parti ayrımı yapmaksızın birlikte yürüme kararlılığını buradan ilan ediyorum.”

Dervişoğlu, Türkiye’nin gerçek birliğe ve dirliğe ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, “Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Cumhuriyeti yıktırmayacağız, Türk milletini böldürmeyeceğiz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.