Dervişoğlu'nun sesinden vatandaşları duygu seline sürükleyen 10 Kasım mesajı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dervişoğlu'nun sesinden vatandaşları duygu seline sürükleyen 10 Kasım mesajı

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılında İYİ Parti, Genel Başkanları Müsavat Dervişoğlu'nun seslendirdiği ve tüm vatandaşları 1 dakikalık dik duruşa davet ettiği bir anma mesajı yayınladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Müsavat Dervişoğlu'nun seslendirdiği Atatürk'ü anma mesajı dinleyenleri duygu seline sürükledi.

Müsavat Dervişoğlu'nun vatandaşları 1 dakikalık dik duruşa davet ettiği ve S'Onsuz diye bitirdiği mesajda "Tıpkı Çanakkale'deki gibi. Conk Bayırı'nda Kocatepe'deki gibi. Sakarya'da Dumlupınar'daki gibi. Toroslar'da tüten ocağa baktığı Samsun'dan yedi düvele meydan okuduğu gibi. Tıpkı 30 Ağustos'ta 9 Eylül'deki gibi. Gafletin, dalaletin hatta hıyanetin karşısında durduğu gibi. Herkesi bir dakikalık dik duruşa davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun paylaştığı vatandaşların 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajına dakikalar içinde çok sayıda beğeni yorumu geldi.

İYİ Parti'nin hazırladığı etkili 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajı vatandaşların büyük beğenisi topladı. Dervişoğlu'nun mesajına yürekten katılan vatandaşlar mesajı ardı ardı ardına paylaşmaya başladı.

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