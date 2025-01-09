Dervişoğlu’nun “topaç” benzetmesi MHP’yi çıldırttı! Tehdit Ülkü Ocakları’ndan geldi

Adı Sinan Ateş cinayetiyle gündeme gelen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu ağır hakaretlerle tehdit etti.

ÖNCE BAHÇELİ BAŞLATTI

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Meclis’deki grup konuşmasında, kendilerine karşı “fırıldak” ifadesini kullanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi “topaç”a benzetmişti. Bu benzetmeye öfkelenen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, ağır hakaretler içeren ifadelerle Dervişoğlu’nu tehdit etti.

BELANI BİZDEN BULMA

Sosyal medya hesabından bir viedo yayınlayan Yıldırım, “Sabrımızı sınama; belanı da bizden bulma!" notunu düşerek şu ifadeleri kullandı: Bizim kimseye eyvallahımız yok. Değerlerimize davamıza sahip çıkıyoruz. Öptüğün o ele saygısızlık yapma cüretinde bulunuyorsan, o elin sahibinin evlatları sana öyle bir tokat vurur ki bir daha insan içine çıkma cüretinde bulunamazsın. Belanı da bizden bulma. Bizim değerlerimize, bizim davamıza, bizim liderimize laf söyleyene biz haddini bildiririz. Kimse bizim sınırlarımızı ihlal etmeye kalkışmasın."

“FIRILDAK”, “TOPAÇ” POLEMİĞİ

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup toplantısında, Bahçeli'ye yönelik "Adana tabiriyle kirişteğe dönmüş, İYİ Parti'ye 'fırıldak' diyor. Beyefendiye bakar mısın? Biz seni topaç gibi kimlerin çevirdiğini bilmiyor muyuz zannediyorsun" demişti.

AYŞE ATEŞ: YİĞİT YILDIRIM DA VAR…

Ankara’da suikastla katledilen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ise, gazeteci İsmail Saymaz’ın sorularını cevaplandırırken MHP eski Milletvekili Olcay Kılavuz ve Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın cinayeti birlikte planladığını iddia ederek, "Çünkü eşimin bana söylediği şuydu: 'Olcay ve Ahmet beni öldürmek için kiralık katil arıyor. Kapı kapı dolaşıyorlarmış beni öldürmek için. Bir sürü kişiye gitmişler. Kimseye yaptıramıyorlarmış ama arıyorlarmış" ifadelerini kullanmıştı.