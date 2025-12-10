Bir süredir ekranlardan uzak duran Derya Şensoy şimdilerde özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda iş insanı Celal Can Algül ile 4 yıllık ilişkisini sonlandıran Şensoy, kalbini yakışıklı oyuncu Yağız Can Konyalı'ya kaptırdı. Şensoy sevgilisinden evlilik sürpriz evlilik teklifi aldı.

Mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Şensoy, Yağız Can Konyalı’nın teklifine "Evet" dedi. Ünlü çiftin o anlarına kısa sürede beğeni yağdı.

DERYA ŞENSOY KİMDİR?

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy ve Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy'un evlilik teklifinden sonra hayatı merak konusu oldu.

Geçtiğimiz günlerde babası Ferhan Şensoy’un hayatını kaybetmesinin ardından zor günler geçiren Şensoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırmıştı.

İstanbul doğumlu Derya Şensoy, 1990 yılında dünyaya geldi. Neriman Derya Şensoy'un babası usta tiyatrocu Ferhan Şensoy ve annesi de ünlü tiyatrocu Derya Baykal. Müjgan Ferhan Şensoy adında bir ablası olan Derya Şensoy, lise eğitimini İstanbul'da Amerikan Lisesinde tamamladı. Daha sonra illüstrasyon ve tasarım eğitimi almak için New York'a giden Şensoy, ABD'de Parsons The New School for Design okulunda eğitimini tamamlayıp İngilterede de takı üzerine çalışmalarda bulundu.

Derya Şensoy, uzun bir zamandır Sarp Levendoğlu ile aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz aylarda iş insanı Celal Can Algül ile 4 yıllık ilişkisini sonlandıran Şensoy, kalbini yakışıklı oyuncu Yağız Can Konyalı'ya kaptırdı.

DERYA ŞENSOY'UN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2015 - Mayıs Kraliçesi (TV Dizisi)

2015 - Hesapta Aşk (Didem) (Sinema Filmi)

2014 - Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Mihriban) (Sinema Filmi)

2013 - Doksanlar (Tuğba Karaman) (TV Dizisi)