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Derya Tuna'dan oğlu ve gelinine 'Torun' göndermesi

İbrahim Tatlıses ile 18 sene aşk yaşayan ve İdo adını verdikleri bir oğlu olan Derya Tuna, oğlu ve gelinine 'torun' göndermesi yaptı

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 17:00
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Derya Tuna, oğlu İdoTatlıses ve gelini Yasemin Şefkatli'ye ince bir gönderme yaptı

Derya Tuna'dan oğlu ve gelinine 'Torun' göndermesi
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Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses, 1983 yılında aşk yaşamaya başlamış, 18 yıllık birlikteliğin ardından yollarını ayırmaya karar vermişti. İkilinin 30 yaşındaki şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, geçtiğimiz ekim ayında manken Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirmişti.

Derya Tuna önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Derya Tuna, "Oğlunuz İdo Tatlıses ile görüşüyor musunuz?" denilmesi üzerine "Tabii ki görüşüyorum. Yasemin Şefkatli kızımı seviyorum, oğlumu da seviyorum. Evlilikleri de çok güzel gidiyor. Umarım torun özlemim sona erer" dedi.

Derya Tuna, geçtiğimiz ay sevgilisi Levent Dörter ile evlenen Dilan Çıtak Tatlıses'in düğünü ile ilgili soruları ise, "Allah mutlu etsin herkes. Herkes mutlu olsun inşallah. İbrahim Bey, bütün çocuklarını evlendirdi. Umarım Elif Ada da evlenir ve onu da görür" diyerek yanıtladı.

"GELİNİME KAYNANALIK YAPMIYORUM" 

'Kırmızı Koltuk’ adlı sohbet etkinliğinde Seda Akgül’ün sorularını yanıtlayan Derya Tuna, "İyi ki İdo'nun annesiyim. Onların mutlu olması, beni de mutlu ediyor. Gelinimi kızım gibi seviyorum. Ona kaynanalık yapmıyorum, yapmam da. Oğlumla, ailemle mutluyum. Onlar mutlu olsun bana yeter" şeklinde konuşmuştu.

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