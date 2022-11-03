Derya Tuna'dan oğlu ve gelinine 'Torun' göndermesi

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 17:00

Son Güncelleme: 3 Kasım 2022 Perşembe - 17:16 Takip Et

Derya Tuna, oğlu İdoTatlıses ve gelini Yasemin Şefkatli'ye ince bir gönderme yaptı