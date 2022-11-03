Derya Tuna'dan oğlu ve gelinine 'Torun' göndermesi

Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses, 1983 yılında aşk yaşamaya başlamış, 18 yıllık birlikteliğin ardından yollarını ayırmaya karar vermişti. İkilinin 30 yaşındaki şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, geçtiğimiz ekim ayında manken Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirmişti.
Derya Tuna önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Derya Tuna, "Oğlunuz İdo Tatlıses ile görüşüyor musunuz?" denilmesi üzerine "Tabii ki görüşüyorum. Yasemin Şefkatli kızımı seviyorum, oğlumu da seviyorum. Evlilikleri de çok güzel gidiyor. Umarım torun özlemim sona erer" dedi.
Derya Tuna, geçtiğimiz ay sevgilisi Levent Dörter ile evlenen Dilan Çıtak Tatlıses'in düğünü ile ilgili soruları ise, "Allah mutlu etsin herkes. Herkes mutlu olsun inşallah. İbrahim Bey, bütün çocuklarını evlendirdi. Umarım Elif Ada da evlenir ve onu da görür" diyerek yanıtladı.
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