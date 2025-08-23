Derya Uluğ sahnede rüzgar gibi esti!



Sevilen sanatçı Derya Uluğ, Erzurum etkinlik ve miting alanında verdiği konserde on binlerce hayranıyla buluştu. Sanatçı, "Nefes", "Okyanus", "Canavar" gibi şarkılarının yanı sıra Erzurum'a özel hazırladığı repertuvarında "Sarı Gelin" ve "Nar Tanesi" gibi sevilen türkülere de yer verdi. Erzurumlu merhum sanatçı İbrahim Erkal'ın "Çare Gelmez" ve "Erzurum'a Gel" şarkılarını da yorumlayan Uluğ, Erzurumlulardan yoğun alkış aldı.

Dev ekrana katledilen kadınlar, gençler ve çocukların fotoğrafları ile Gazze'de yaşanan vahşetten görüntüler yansıtılırken, "Sana Çıkıyor Yollar" şarkısını seslendiren Uluğ, "Gücümün, sesimin yettiği her yerde aynı konulara parmak basmaya devam edeceğim. Bu ülkede çocukların, bebeklerin, kadınların, genç kızların, genç delikanlıların, hayvanların ve Gazze'de zulme uğrayan, sadece savaştan dolayı değil şimdi de açlıkla sınanan bütün zulme uğrayanların sesi olacağız. Yürekten söylüyorum bunları. Artık hep birlikte toplum olarak bu acıları hissetmemeyi diliyorum. Mutlu olmayı diliyorum. Kimse yok yere bu hayattan koparılmasın istiyorum. Koparıldıkça da biz buna karşı ses çıkarmaya devam edeceğiz" dedi.

Dinleyiciler ünlü sanatçıya, "Erzurum seninle gurur duyuyor" tezahüratıyla karşılık verdi.

Ünlü şarkıcı ayrıca, "İnanılmaz bir kalabalık. Biz yıllar önce Erzurum'a gelmiştik. Böyle bir açık hava konserine ilk defa geliyoruz. Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Sizlerle bizi buluşturduğu için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Kültür Yolu Festivali'nde emeği geçen herkese kocaman bir alkış istiyorum" diye konuştu.