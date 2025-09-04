Derya Uluğ’dan İzmir’de unutulmaz gece: Çim konserleri coştu!

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen 94. İzmir Enternasyonal Fuarı, Çim Konserleri’nde birbirinden değerli isimleri ağırlamaya devam ediyor.

Çim Konserleri, bu kez pop müziğin güçlü sesi Derya Uluğ’u ağırladı. Uluğ, alanı dolduran izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

94. İzmir Enternasyonal Fuarı, altıncı gününde de on binleri ağırladı. Fuar kapsamında yapılan geleneksel Çim Konserleri ise yine binlerce İzmirlinin eğlence noktası oldu. Migros sponsorluğunda sahne alan ünlü pop sanatçısı Derya Uluğ, iki saat boyunca “Nefes”, “Okyanus”, “Canavar”, “Yansıma” gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

İzmirli sanatçı Derya Uluğ, “Ben bu akşam memleketimdeyim. Çok mutluyum. Çocukken hep gelip gezip dolaştığım, konserleri izlediğim fuardayım, evimdeyim. Birlikte sanki aynı yerde oturur gibi konser vereceğiz. Her telden karşılıklı şarkılar söyleyeceğiz” dedi.

SANATÇI ŞİDDETE VE GAZZE’YE DİKKAT ÇEKTİ

Sanatçı, sadece sevilen şarkılarını seslendirmekle kalmadı. “Sana Çıkıyor Yollar” şarkısını söylerken kadın cinayetlerine, şiddete, çocuk istismarına ve Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek toplumsal mesaj verdi.

Derya Uluğ, sahneye davet ettiği sevgilisi başarılı müzisyen Asil Gök’le “Yansıma” şarkısını birlikte seslendirdi. İki sanatçının güçlü ve duygusal yorumu, fuar alanını dolduran binlerce kişiye adeta büyülü bir an yaşattı.

Seyircilerin büyük coşkuyla eşlik ettiği düet, gecenin en çok alkış alan performansı oldu. Asil Gök, seslendirdiği “Tuana” şarkısı ile de büyük beğeni kazandı. Konser alanını dolduran seyirciler, gece boyunca Uluğ’un şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

KONSER SERİSİ DEVAM EDİYOR

Kültürpark’ta düzenlenen Çim Konserleri, fuar boyunca ünlü sanatçıları ağırlamaya devam edecek. 4 Eylül’de Migros sponsorluğunda Gripin, 5 Eylül’de Mustafa Sandal, 6 Eylül’de Selda Bağcan, 7 Eylül’de Sertab Erener, 8 Eylül’de Duman sevenleriyle buluşacak. Fuarın son günü 9 Eylül’de ise Mor ve Ötesi, İzmir’in kurtuluşunun 103. yılına yakışır bir final yapacak. Konserler saat 21.15’te başlıyor.

ATATÜRK AÇIK HAVA TİYATROSU’NDA DENİZ GÖKTAŞ SAHNEDEYDİ

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın kültür-sanat alanındaki önemli duraklarından Atatürk Açık Hava Tiyatrosu, etkinliklerinin üçüncü gününde de kahkaha dolu bir geceye ev sahipliği yaptı. Komedyen Deniz Göktaş, stand-up gösterisiyle sahnedeydi. Fuar ziyaretçileri, gösteriye büyük ilgi gösterdi. Göktaş, güncel konulara yaptığı göndermeler, enerjik ve interaktif standup tarzıyla izleyenleri kahkahaya boğdu.

8 EYLÜL’E KADAR DEVAM EDECEK

Tamamı ücretsiz olan Atatürk Açık Hava Tiyatrosu’ndaki etkinlikler, 8 Eylül’e kadar sanatseverleri ağırlayacak. 4 Eylül Ali Congun’un “Adliye Çayı”, 5 Eylül Miray Akovalıgil’in “Ya Bende Bir Şey Yoksa” performansları Atatürk Açık Hava Tiyatrosu’nda olacak.

Etkinlik programı; 6 Eylül akşamı sihirbaz Enver Ertaş “The Illusionist”, 7 Eylül günü Anlatanadam (İbrahim Türker), 8 Eylül akşamı Tahsin Hasoğlu’nun gösterileriyle devam edecek.