Derya Uluğ'un konserinde yürekler ağza geldi! Ünlü şarkıcı neye uğradığını şaşırdı

Derya Uluğ, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde on binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşatırken bir kişi konser sırasında sahneye su şişesi fırlattı.

Ünlü şarkıcı, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali’nin beşinci gününde Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde sevenleriyle bir araya geldi.

KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Uluğ, birbirinden güzel şarkılarını seslendirdiği sırada korku dolu anlar yaşadı. Ünlü şarkıcı konser sırasında seyircilerden biri sahneye su şişesi fırlattı. Neye uğradığını şaşıran Uluğ, korksa da şarkısını söylemeye devam etti.

Ünlü şarkıcı yaşadığı o korku dolu anlar için sosyal medyasından açıklamada bulundu.

Uluğ, “Bir kişinin yanlışı, gecenin ve Urfa’nın güzelliğini gölgeleyemezdi. Hiç kimsenin yaşamamasını, yaşatmamasını diliyorum. Kaleci reflekslerim sağ olsun” sözleriyle karşılık verdi.