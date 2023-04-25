Derzler nasıl temizlenir? Fayans araları derzleri nasıl temizlemek gerekiyor?

Banyo ve mutfak fayans araları derzlerde zamanla kir birikir. Derzlerde biriken yağ gibi kirleri temizlemenin çeşitli yöntemleri vardır. Peki, derzler nasıl temizlenir? Fayans araları derzleri nasıl temizlemek gerekiyor?

Derzler nasıl temizlenir? Fayans araları derzleri nasıl temizlemek gerekiyor?

Lavabo, banyo ve mutfaklarda fayansları arasında kirler çok kolay birikebiliyor. Fayanslar için geliştirilen temizlik ürünlerinin yanı sıra evde yapacağınız karışım ve uygulama yöntemleriyle zor gibi görünen fayans araları derzleri kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Peki, derzler nasıl temizlenir? Fayans araları derzleri nasıl temizlemek gerekiyor?

Derz araları kullanıma bağlı olarak zamanla eskir. Biriken kirleri temizlemek ise sanıldığından daha kolaydır. Fayans araları derzleri sizler için derlediğimiz yöntemler sayesinde daha kolaylıkla temizleyebilirsiniz. İşte ders fayans arası temizliğine dair…

DERZLER NASIL TEMİZLENİR?

-Fayans aralarını temizlemenin en önemli yollarından biri düzenli temizliktir. Haftalık ya da aylık periyotlarla fayans aralarını temizleyin.

-Klorlu ağartıcı karışımı tercih edebilirsiniz. Biraz inatçı ve zor lekelerin bulunduğu fayans aralarını ev tipi klorlu ağartıcıyla temizleyin. 3/4 bardak ev tipi klorlu ağartıcıyı 1 galon su ile karıştırın.

-Ardından ise eldiven takarak sert bir fırça ile uygulayın. Fayans aralarına uyguladığınız karışımın sağa sola sıçraması ve cildinizle temasına azami derece dikkat gösterin. Uygulamadan sonra birkaç dakika bekleyin ve fırçalayarak durulayın.

-Bunların yanı sıra doğal yöntemleri de tercih edebilirsiniz. Kimyasallar dışında doğal yöntemlerle hazırlanan karışımı uygulamak için sabırlı olmanız gerekebilir:

Kabartma tozu

Hidrojen peroksit

-Derz aralarını temizlemek için ince ve sert kıllı fırçalar kullanın. Bu tür fırçalar, derzlerin içine daha iyi nüfuz ederek kirleri daha etkili bir şekilde temizler.

-Asidik temizleyiciler, derz aralarındaki kirlerin daha kolay çözünmesine yardımcı olur. Ancak, yüksek konsantrasyonlu asidik temizleyicilerin fayanslara zarar verebileceğini unutmayın. Bu nedenle, düşük PH’li temizleyiciler kullanarak fayanslarınızı koruyun.

-Derz aralarını temizlerken, sıvının size veya çevredeki yüzeylere sıçramamasına dikkat edin. Sıçrayan sıvılar, özellikle asidik temizleyiciler, cilt tahrişine ve diğer yüzeylere zarar verebilir.

-Derz aralarındaki kirleri çözmek ve temizlemek için sıcak su kullanabilirsiniz. Sıcak su, kirlerin daha kolay çözünmesini sağlar ve temizlik işlemini kolaylaştırır. Fakat kimyasallar ile teması halinde sağlığınız için tehlike arz edebilir dikkati olun.

-Derz aralarındaki kirlerin birikmesini önlemek için düzenli olarak temizlik yapın. Bu sayede, derz aralarındaki kirler zamanla daha zor temizlenebilir hale gelmez ve fayanslarınız her zaman pırıl pırıl görünür.

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