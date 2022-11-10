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Fransa'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Dünya Kupası'na katılacak Fransa Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 06:32
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Deschamps Fransa'nın kadrosunu açıkladı

Fransa'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı
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Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak son şampiyon Fransa Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı.

Teknik direktörlüğünü Didier Deschamps'ın yaptığı Fransa'da sakatlıkları bulunan Paul Pogba ve N'Golo Kante, kadroda yer almadı.

D Grubu'nda Avustralya, Danimarka ve Tunus ile mücadele edecek Fransa'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Alphonse Areola (West Ham United), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Rennes)

Savunma: Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano (Bayern Münih), Theo Hernandez (Milan), Presnel Kimpembe (PSG), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Raphael Varane (Manchester United)

Orta saha: Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Matteo Guendouzi, Jordan Veretout (Olimpik Marsilya), Adrien Rabiot (Juventus)

Forvet: Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern Münih), Ousmane Dembele (Barcelona), Olivier Giroud (Milan), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (PSG), Christopher Nkunku (Leipzig)

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