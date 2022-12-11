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BBP lideri Destici: İdam cezasının geri getirilmesini istiyoruz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin, ailesinin 6 yaşındayken Kadir İstekli'yle evlendirildiği iddiasına da değinerek "Büyük Birlik Partisi olarak idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz." dedi.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 18:15
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Destici: Parti olarak idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz

BBP lideri Destici: İdam cezasının geri getirilmesini istiyoruz
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Adana İl Kongresi'ne katıldı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Destici, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Binbaşı Mehmet Duman'a Allah'tan rahmet diledi. Destici, zincir marketlerin belirlediği fiyatların denetlendiğini, usulsüz durumlarda ise gerekli yaptırımların yapıldığını ve yapılacağını belirtti.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Destici, kadınlar için 20 yıl çalışma 5 bin prim günü, erkeklerde ise 25 yıl çalışma ve 5 bin 500 prim günü dışında başka bir şart aranmaması gerektiğini söyledi.

"ÇOCUKLAR MASUMDUR"

Destici, Hiranur Vakfı Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin, ailesinin 6 yaşındayken Kadir İstekli'yle evlendirildiği iddiasına da değinerek, şunları söyledi: “Küçük yaşta çocuklarımıza tacizi, tecavüzü ve istismarı her kim yapıyorsa; Allah onun belasını versin. Buna göz yumulmasını da asla kabul edemeyiz. Çocuklar masumdur ve bize Allah'ın emanetidir. Onlara sahip çıkmak bizim vazifemizdir. Büyük Birlik Partisi olarak idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz. Herkes için değil. Kurşun sıkıp, bomba patlatarak masum insanları öldüren ve bunun emrini veren teröristler için ve çocuklarımızı kaçırıp, tecavüz edip, öldüren sapıklar için bu cezanın geri getirilmesini istiyoruz.”

Konuşmaların ardından tek liste halinde gidilen seçimde BBP Adana İl Başkanı Ahmet Şahin, 300 oy ile güven tazeledi.
 

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Asker
11.12.2022 19:11
Artık Türk milleti cumhur ortaklarına kimse inanmıyor çünkü halkı ezenin yanında olan ve olayların üstünü örten bir ittifak var  
 
Sedat
11.12.2022 19:07
Sen kimsin seni dinleyen mi var?  
 
Sato
11.12.2022 19:06
İdam lafı geçiştirme yolu. İdama siz karar verecektiniz.  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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