Türkiye’de evlilik ve doğum oranlarının azalması iktidarın sıkça gündeme getirdiği bir konu haline gelmeye başladı. Gençlerin işsizlik ve ekonomik koşullar sebebiyle evlenme planlarını ertelemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘en az üç çocuk’ söylemini boşa çıkartacak bir duruma dönüşüyor. Cumhur İttifakı ortakları bu soruna çare ararken Mustafa Destici çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.

Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Mardin İl Başkanlığı’nda konuştu. Radikal çıkışlarla gündeme gelen Destici, evlilik yapanlara yapılan yardımları ve faizsiz kredileri yeterli bulmayıp daha somut adımların atılmasını isteyerek hem özel sektöre hem de kamuya seslendi.

‘EVLENMEMİŞ ADAMI KAMUDA İŞE ALMAYACAKSIN’

Destici yaptığı açıklamada “Evlilik yapanlara yardımlar var faizsiz kredi var. Ama daha somut adımlar lazım. Örneğin çok radikal bir şey söyleyeceğim. İşe alımlarda evlilere öncelik verilmesi lazım. 2 kişi bir yere işe mi girecek? Evli olanın tercih edilmesi lazım. 25 yaşına gelmiş, hadi diyelim 27 yaşına gelmiş evlenmemiş adamı devlet ya da kamuda işe almayacaksın. Ben şahsen bana milletim yetkiversin ben bu kararları alırım. Çünkü bizim bu milleti yaşatmamız lazım. Nüfus bir milletin zenginliğidir’’ ifadelerinde bulundu.

BEKAR KIZINI TBMM’DE İŞE SOKMUŞTU

Yaptığı açıklama sonrası sosyal medyada vatandaşların tepkisini çeken BBP lideri Destici, kızı Özgül Hilal Destici’yi Meclis Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda ‘programcı’ kadrosundan işe sokmuştu.