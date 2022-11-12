Destici’nin tatbikattaki rahat tavırları dikkat çekti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye genelinde yapılan deprem tatbikatına dahil oldu. Destici’nin çök-kapan-tutun pozisyonuna geçerken çekilen görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise görüntülere ‘umarım depremde bu kadar ağır hareket etmez’ yorumunda bulundu.