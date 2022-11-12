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Destici’nin tatbikattaki rahat tavırları dikkat çekti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de çök-kapan-tutun tatbikatına katıldı. Destici’nin o anlardaki görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 20:43
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Destici’nin tatbikattaki rahat tavırları dikkat çekti

Destici’nin tatbikattaki rahat tavırları dikkat çekti
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye genelinde yapılan deprem tatbikatına dahil oldu. Destici’nin çök-kapan-tutun pozisyonuna geçerken çekilen görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise görüntülere ‘umarım depremde bu kadar ağır hareket etmez’ yorumunda bulundu.

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