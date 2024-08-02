Destiny’den sonra beklenen büyük Bungie oyunundan kötü haber geldi

Dünyada en çok oynana servis oyunlarından Destiny serisini yapan Bungie, 220 çalışanını işten çıkarmıştı. 2 yıl önce Sony tarafından satın alınan şirket ekonomik koşullar nedeniyle küçülme kararı alırken çarpıcı bir gelişme daha yaşandı. Destiny oyunlarını geliştiren ekibin başındaki 2 yönetici olan Luke Smith ve Mark Noseworthy şirketten ayrıldı.

Şirketteki en önemli 2 ismin ayrılığı geliştirme aşamasındaki projelerin durumunun merak konusu olmasına neden oldu.

Bungie’nin en çok merak edilen projesi, Destiny oyunlarının devamı gibi görülen "Payback” oldu. Nisan ayında sızdırılan projenin geliştirme aşamasında olduğu öğrenilmişti. Ancak son işten çıkarma dalgası ile projenin geleceği ile ilgili belirsizlikler arttı.

BEKLENEN OYUN İPTAL OLDU

Oyun dünyasının önde gelen gazetecilerinden Jason Schreier’ın haberine göre Smith ve Noseworthy’nin ayrılığı sonrası “Payback” projesi iptal oldu.

Oyunla ilgili daha önce sızdırılan detaylara göre, karakter oluşturulmasında sınıf tabanlı düzen olmayacaktı.

Oyun basınından edinilen son bilgilere göre Smith ve Noseworthy’nin şirketten ayrılığı Bungie’den 220 çalışanın işten çıkarılması öncesi yaşandı. İki yönetici, Payback projesinin iptal edilmesi nedeniyle ayrıldı. Şirketin Sony’ye satılması sonrası gerçekleşen yeniden yapılanma süreci ile iki yöneticinin şirkette bir rolünün kalmadığı öğrenildi.

Luke Smith ve Mark Noseworthy 2007 yılından bu yana Bungie’de çalışıyordu. İki yönetici, Destiny serisinin geliştirilmesine büyük katkı verdi.