Deterjanların tehlike saçtığını açıklayan Canan Karatay çamaşırlarını nasıl yıkadığını anlattı

Deterjanların tehlike saçtığını açıklayan Canan Karatay, “Biz evde sünger kullanmıyoruz, bez kullanıyoruz, bezi sürekli yıkıyoruz” sözlerini kullandı.

Deterjanların tehlike saçtığını açıklayan Canan Karatay çamaşırlarını nasıl yıkadığını anlattı

Editör: Abdullah Keleş

Ezber bozan açıklamalarıyla sürekli gündeme gelen İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, deterjanların tehlike saçtığını açıklayarak uyarılarda bulundu.

“VÜCUT O ZEHİR İÇERİ GİRMESİN DİYE BURNU TIKIYOR”

Canan Karatay dikkat çeken açıklamasında, “Deterjanları çöpe atın. Çamaşırları sodyum bikarbonat ile yıkayın. Bulaşıkları da makinede değil, normal sabunla yıkayın” ifadelerini kullandı.

Karatay, çamaşır yıkarken kullandığı yönteme de değindi:

“Evde kullanılan temizlik malzemeleri sadece çarşaflarda vs. kalmıyor, havaya da karışıyor ve biz bunları soluyoruz, vücut o zehir içeri girmesin diye burnu tıkıyor.”

ÇAMAŞIRLARINI BÖYLE YIKIYOR

Canan Karatay, diğer yandan bulaşık yıkarken sünger kullanmadığını söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

“Biz evde sünger kullanmıyoruz, bez kullanıyoruz, bezi sürekli yıkıyoruz. Bulaşık süngerlerindeki mikroplar çok sıcak suda ölür. Sıcak suda ne bakteri kalır ne virüs.”

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