Deus Ex, yenilenmiş haliyle PS5 ve PS4’e geliyor!

Sony’nin Haziran 2025 State of Play etkinliğinde oyun dünyasının nostaljik damarına basan bir haber geldi: İlk kez 2002 yılında PlayStation 2 için yayınlanan Deus Ex: The Conspiracy, 17 Haziran’da PlayStation Plus Premium aboneleri için PS4 ve PS5 platformlarına geliyor. Bu klasik yapım, PS Plus’ın Klasikler Kataloğu’na eklenecek ve hiçbir ek ücret ödemeden erişilebilecek.

İlk olarak 2000 yılında PC için çıkan ve ardından 2002’de konsollara uyarlanan Deus Ex, türler arasında dolaşan yapısıyla efsane olmuştu. Birinci şahıs bakış açısından oynanan bu bilim kurgu RPG, o dönemin ötesinde kurgusuyla oyuncuları hem düşünmeye hem de keşfetmeye sürüklemişti. PS2’ye özel versiyonu olan Deus Ex: The Conspiracy, daha küçük bölümlere ayrılmış haritaları ve farklı kontrol sistemleriyle PC sürümünden ayrılıyor.

KARANLIK BİR GELECEĞE YOLCULUK

2052 yılında geçen oyun, karanlık bir gelecek portresi çiziyor. Terörizm, salgın hastalıklar, çevre felaketleri ve çürümüş bir ekonomi içinde sürüklenen dünyada, oyuncular gizli bir örgütün ajanı olan JC Denton’ın yerine geçiyor. Denton, dünya çapında yayılan bir komplonun izini sürerken hem düşmanlara karşı savaşıyor hem de ahlaki seçimlerle karşı karşıya kalıyor.

Oyunun resmi tanıtım metninde “Dünya, teröristler, hastalıklar ve yolsuzluklar tarafından yutulmak üzere. En tehlikelisi ise, gölgelerde saklanan antik bir komplonun artık harekete geçmeye karar vermesi,” sözleriyle anlatılan bu evren, distopya severleri yeniden büyülemeye hazırlanıyor.

PREMİUM KULLANICILARA ÖZEL

Bu heyecan verici yeniden sürüm, sadece PS Plus Premium kullanıcıları için erişilebilir olacak. Premium, Sony’nin abonelik sistemindeki en üst seviye planı. Klasikler Kataloğu da yalnızca bu abonelere özel bir ayrıcalık. Modern oyunların bulunduğu Oyun Kataloğu ise Extra ve Premium üyelikleri kapsıyor, ancak Deus Ex yalnızca klasikler koleksiyonunda yer alacak.

NOSTALJİ VE KALİTE BİR ARADA

Deus Ex: The Conspiracy, 2002’de yayınlandığında eleştirmenlerden ortalama 81 puan almıştı. Bu, dönemi için oldukça başarılı bir skor. PC sürümünün ise 90 gibi çarpıcı bir Metacritic ortalaması bulunuyor. Yani yalnızca nostalji değil, aynı zamanda kaliteli bir oyun deneyimi vaat ediliyor.

Modern grafikler ve yeni nesil donanımlarla buluşan bu kült yapım, hem eski oyunculara anılarını hatırlatacak hem de genç oyunculara oyun tarihine dair önemli bir deneyim yaşatacak. Deus Ex’in geri dönüşü, hem oyun kültürü hem de dijital tarih adına heyecan verici bir adım.