Deutsche Bank'tan asgari ücret ve 2025 için dolar/TL tahmini

Deutsche Bank Türkiye Ekonomisti Yiğit Onay, CNBC-e'de ekonomi gündemine ilişkin sorulara yanıt verirken, asgari ücret ve yıl sonu dolar/TL rakamlarına ilişkin bankanın öngörülerini paylaştı.

"YIL SONU DOLAR/ TL BEKLENTİMİMİZ 43 SEVİYESİNDE"

Türk Lirası'nın (TL) reel değerlenme eğiliminin 2025'te de devam etmesi beklentisinde olduklarını dile getiren Yiğit Onay, yıl sonu dolar/TL beklentilerinin 43 seviyesinde olduğunu belirtti.

"2025, 2024 KADAR PARLAK OLMAYACAK"

Yiğit Onay CNBC-e'ye yaptığı açıklamasında "Yıl sonu dolar/TL beklentimiz 43 seviyesinde. Bu da sınırlı bir değerlendirme eğilimiyle uyumlu. 2025 TL açısından 2024 kadar parlak olmayacak. Ancak buna rağmen TL’nin hem diğer gelişmekte olan ülke para birimleri hem de TL’nin döviz cinsi yatırım varlıklarına kıyasla cazibesini koruyacağını düşünüyoruz. Bu da lokal yatırımcıların TL’ye bakışını destekleyecektir." diye konuştu.

"EKONOMİZ ZORLUKLAR DAHA ÇOK HİSSEDİLECEK"

Uygulanan dezenflasyon programının sonuçlarının daha net görüleceği, ancak ekonomik zorlukların geçmiş yıllardan daha fazla hissedileceğini aktaran Yiğit Onay, "Bu doğrultuda dezenflasyon hedefi açısından bazı sabır testlerinin daha fazla öne çıkacağı bir yıl olabilir. Detaylara girersek büyüme tarafında para politikasında faiz indirimleri başlasa da sıkı duruşun devam etmesine, bununla birlikte ekonomik büyümenin uzun vadeli ortalamasının altında kalacağı görünümü baz alıyoruz. Bu yıl yüzde 3’e yakın bir büyüme tahminiz var. gelecek yıllarda da ekonomik büyümenin bu seviyelerde olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 30 ARTIŞ ÖNGÖRÜYORUZ"

Analist Yiğit Onay, asgari ücrette yüzde 30 artış öngördüklerini ekledi. Faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağıyla ilgili tahminlerini de paylaşan Yiğit Onay "26 Aralık faiz indirimlerin başlamasının beklediği tarih. Biz aralık ayında Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlamak için alanı olduğunu düşünüyoruz. Merkez Bankası tarafında son dönemde gerçekleştirilen aralık kat faiz indirimi, beklentimizi destekliyor. Burada ne kadarlık bir faiz indirimiyle başlayacağı konusu var. Bizim senaryomuz 250 baz puanlık faiz indirimiydi. Ancak üst üste gelen beklenti üstüne gelen enflasyon verileri ve çekirdek enflasyon eğiliminde arzu edilen düşüşü göremememiz bir miktar daha düşük bir faiz indirimi ihtimalini güçlendirdi. Dolayısıyla 250 baz puandan daha düşük 100-150 baz puanlık bir indirim de görebiliriz. Ne zaman başlayacağından ziyade faiz indirim döngüsünün nasıl ilerleyeceği enflasyon görünümü açısından daha belirleyici olacak. Biz bu sürecin MB tarafından dikkatli ve kademeli ilerletileceğini düşünüyoruz."