Dev akaryakıt firmasından 'güvenlik' kampanyası! İndirim yapılacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, motosikletlerin kazaya karışma oranlarındaki artış nedeniyle, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tarafından açıklanan "Motosiklet Kazalarının Önlenmesine Yönelik Eylem Planı"na, Opet'ten destek geldi.

Motosiklet sürücülerinin can güvenliği açısından kask takmalarının önemi konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen Opet, "Bir kural, bir ömür boyu sürecek bir fark yaratır" özdeyişiyle, akaryakıt istasyonlarına kaskıyla gelen sürücülere yönelik yeni bir kampanya hayata geçirdi.

Kampanya kapsamda, akaryakıt istasyonlarına kaskıyla gelen ve Opet Güvenli Sürüş adresinden kayıt yaptıran sürücülere akaryakıt alımlarında yüzde 5 indirim uygulanacak. Ayrıca Opet Ultramarket'lerde geçerli motosiklet kullanıcılarına özel atıştırmalık menülerinde ve Opet markalı madeni yağ ürünlerinde yüzde 25 indirim sağlanacak.

Güvenli sürüş için kask takma konusunda kampanya başlatan Opet, ayrıca sürücü adaylarını, trafik kurallarını tam anlamıyla bilen ve bu konuda sorumluluk alan bireylere dönüştürmek amacıyla 2014'ten bu yana "Trafik Dedektifleri Projesi"ne de devam ediyor.

"Yaşam Kemeri" projesiyle de Opet istasyonlarına giren herkesin, 'Lütfen yaşam kemerinizi takınız' sözleriyle uyarılması ve bu söylemin tüm Türkiye'yi kapsayacak bir harekete dönüştürülmesi amaçlanıyor.

"TOPLUMSAL BİLİNÇLENDİRME HAREKETİNE ÖNCÜLÜK ETMEK İSTİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opet Genel Müdürü Özgür Kahramanzade, akaryakıt sektörünün sevilen markası olarak toplumsal sorunlara çözüm üretecek projelerde yer almaya büyük önem verdiklerini belirtti.

Kahramanzade, son yıllarda motosiklet kazalarındaki ciddi artışta güvenli sürüş kurallarına uymamanın etkisi olduğunu vurgulayarak, "Kask takmak motosiklet kazalarında can güvenliği riskini azaltan basit ama çok hayati bir önlem. Biz de başlattığımız yeni kampanyayla İçişleri Bakanımız tarafından açıklanan 'Motosiklet Kazalarının Önlenmesine Yönelik Eylem Planı'na destek vermeyi kendimize bir görev olarak kabul ediyoruz. Bu kampanyayla kask kullanımı konusunda bir farkındalık oluşturmak, toplumsal bilinçlendirme hareketine öncülük etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.