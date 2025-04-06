Dev araç markasından nisan ayına özel kampanya!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot Türkiye, SUV 3008, yeni SUV 5008, E-208, E-308 ve 408 modellerinde, donanım seviyelerine göre farklı kredi ve nakit indirim seçeneklerini müşterilere sunuyor.

Yeni 3008 modeli, tüzel müşterilere özel 85 bin lira takas desteğiyle 270 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi veya 170 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleriyle satılıyor. Modelin yüzde 100 elektrikli versiyonu E-3008 ise bireysel müşterilere Allure donanımında ve tüzel müşterilere GT donanımında 300 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 2,89 faizli kredi imkanıyla sunuluyor.

Peugeot 2008'de, 60 bin lira takas desteğiyle 250 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli, 130 bin liraya ise 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya GT donanım seviyesinde 50 bin lira, Allure donanım seviyesinde 25 bin lira nakit indirim uygulanıyor.

Modelin yüzde 100 elektrikli versiyonu E-2008 ise Allure donanım seviyesinde 60 bin lira takas desteğiyle 180 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 25 bin lira nakit indirim fırsatıyla sunuluyor.

E-2008'in GT donanımlı versiyonunda ise 40 bin lira takas desteğiyle 200 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 25 bin lira nakit indirim olanakları bulunuyor.

Peugeot'nun kompakt segmentte yer alan 408 modeli, nisanda Allure donanım seviyesinde 60 bin lira takas desteğiyle 150 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi veya 35 bin lira nakit indirimi seçenekleriyle satışa sunuluyor.

GT donanım seviyesinde de 30 bin lira nakit indirimi veya tüzel müşterilere özel 150 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanı sağlanıyor.

Peugeot'nun C segmentindeki yüzde 100 elektrikli hatchback modeli E-308 ise 40 bin lira nakit indirimi veya 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi avantajına alternatif olarak 200 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla nisanda satışa sunuluyor.

Peugeot'nun 48 V hibrit teknolojili güç aktarma sistemiyle donatılan ve 7 koltuklu oturma düzenine sahip SUV modeli 5008'de de 100 bin lira takas indirimi veya tüzel müşterilere özel olarak 270 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi ya da 170 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanı veriliyor.

Modelin yüzde 100 elektrikli versiyonu E-5008 ise yalnızca tüzel müşterilere özel GT donanım seviyesinde, 300 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,89 faizli kredi imkanıyla satılıyor.

Peugeot'nun yüzde 100 elektrikli modeli E-208 için ise 230 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi veya 180 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri bulunuyor. Kredi kullanmak istemeyen müşterilere ise E-208 modelinde 35 bin lira nakit indirimi fırsatı sağlanıyor.

PEUGEOT'NUN TİCARİ ARAÇ MODELLERİNDE SIFIR FAİZLİ KREDİ VE NAKİT İNDİRİM FIRSATLARI

Peugeot Türkiye, nisan ayında hafif ticari araç modelleri için sıfır faizli kredi ve nakit indirim olanaklarıyla dikkati çekiyor.

Rifter modelinin Allure donanım seviyesinde 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanı bulunuyor. GT donanım seviyesinde ise 40 bin lira takas desteğiyle 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için Rifter GT donanımında 65 bin lira, otomatik şanzımanlı Allure donanımında 55 bin lira, manuel şanzımanlı Allure donanımında ise 20 bin lira nakit indirim fırsatları sağlanıyor.

Partner Van modelinde 40 bin lira nakit indiriminin yanı sıra 250 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 500 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 2,39 faizli kredi seçeneği bulunuyor.

Expert Traveller, Expert Van ve Boxer Van 3,5 ton modellerinde geçerli 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 500 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 2,39 faizli kredi seçeneklerinin yanı sıra 20 bin liraya varan nakit indirim imkanı veriliyor.