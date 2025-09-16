Dev balkabağı resmen tüm tarlayı ele geçirdi! Yetiştiren çiftçiler şaşkına döndü

Çiftin yetiştirdiği kabak türü , normalden çok daha büyük boyutlara erişebilen 'Atlantic Giant' cinsi olarak biliniyor. Kabak türünün ulaştığı boyut çiftçilik yapan çifti de şaşırttı. Bahçelerinde domates ve pırasa da yetiştiren çift, artık kabak yüzünden diğer ürünlere pek yer kalmadığını söylüyor.

TAŞIMAK İÇİN VİNÇ KULLANACAKLAR

Daily Mail'de yer alan habere göre çift, bu ay sonunda dev balkabağını Malvern Autumn Show kapsamında düzenlenen İngiltere Ulusal Dev Sebze Şampiyonası'na götürmeyi planlıyor.

Griffiths, kabak için vinç ya da kalabalık bir ekiple branda kullanmayı düşündüklerini belirtti. Ayrıca çiftin yaklaşık 250 kilo ağırlığında ikinci bir dev kabakları daha bulunuyor.

