Dev banka 2025 sonu için dolarda rakam verdi

Türk lirasının yıl sonunda dolar karşısında 36 seviyesindeki önceki tahminin üstünde güçlenme riski olduğunun altı çizilen raporda dev banka Dolar/TL için 2025 yıl sonu beklentisi de 45 olarak açıkladı.

Morgan Stanley'nin Türk bankacılık analizi yayınlandı. Morgan Stanley, Türk bankacılık hisselerinde daha cazip bir giriş seviyesi beklentisinde olduklarını belirtti.

Morgan Stanley ekonomistleri yaptıkları Türkiye analizinde dolar/TL'nin 2025 sonunda 45 seviyesinde olacağını öngördü.

Analizde enflasyonu düşürmeye odaklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 3. çeyrekte sıkılaştırmayı artıracağına dikkat çekilirken, daha yüksek rezerv gereksinimlerinin marj görünümünü etkilediği kaydedildi.

'TCMB art arda 250 baz puanlık faiz indirimlerine gidecek'

Morgan Stanley ekonomistleri, ocak ayından itibaren art arda 250 baz puanlık faiz indirimleri öngörüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini mart ayına kadar yüzde 42,5'e, haziran ayına kadar ise yüzde 35'e çekmesini bekliyorlar. Analistler, bu indirimlerin ardından gevşeme döngüsünün daha küçük adımlarla devam edeceğini öngörüyor. Ayrıca, gerçekleşen enflasyona bağlı olarak reel faiz oranlarının yaklaşık yüzde 3 civarında olacağını tahmin ediyorlar.