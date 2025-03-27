Dev banka Birleşik Arap Emirlikleri'ne satıldı! Kimse bunu beklemiyordu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dev banka Birleşik Arap Emirlikleri'ne satıldı! Kimse bunu beklemiyordu

Odeabank, BAE merkezli ADQ tarafından satın alındı. Bank Audi liderliğindeki hissedar konsorsiyumuyla yapılan anlaşma sonrasında, ADQ, bankanın büyük bir kısmının sahibi oldu. Devir işlemi, gerekli onayların ardından tamamlandı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ), Odeabank’ın yüzde 96’lık hissesini satın alarak bankanın yeni sahibi oldu. Bank Audi liderliğindeki hissedar konsorsiyumu ile gerçekleştirilen anlaşma, gerekli onayların ardından 26 Mart 2025 itibarıyla tamamlandı.

Odeabank’taki pay sahipliği oranı, ADQ'nun yüzde 96’a ulaşırken, Bank Audi ve diğer hissedarların sahip olduğu pay sıfıra indi. Söz konusu işlem, 12 Mart 2025 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) onayından sonra, Rekabet Kurumu’nun onayıyla 20 Mart 2025’te kamuoyuna açıklanmıştı.

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