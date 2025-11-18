Morgan Stanley ekonomistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını sürdüreceğini ve politika faizini kademeli olarak 2026 sonuna kadar yüzde 27'ye, 2027 sonuna kadar da yüzde 21'e düşüreceğini öngördü.

Georgi Deyanov ve Andrea Masia'nın da aralarında bulunduğu ekonomistler, merkez bankasının kararları toplantı bazında almaya devam edeceğini, verilerdeki, finansal koşullardaki ve risk algısındaki sürprizlere tepki verme konusunda opsiyonellik bırakacağını belirtti.

Kurum TCMB'nin Aralık ayında politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 38,50'ye çekmesini bekliyor.

Raporda, "Enflasyondaki düşüş hızının 1. çeyrekte artmasıyla birlikte, Merkez Bankası'nın 2026 sonuna kadar faiz indirim hızını toplantı bazında 150 baz puana çıkarması için alan görüyoruz, ancak 2026 sonunda tekrar 100 baz puana yavaşlayacağını öngörüyoruz" ifadeleri yer aldı.

ENFLASYON TAHMİNİ

Morgan Stanley, enflasyonun gelecek yıl sonunda yüzde 21, 2027'de ise yüzde 17 seviyesinde olacağını öngördü. Ekonomistlere göre, artan büyüme ivmesi nedeniyle enflasyondaki düşüş süreci 2027'de yavaşlayacak, ancak enflasyonun genel olarak düşüş eğiliminde kalması muhtemel.