Dev banka şubesi yılbaşı öncesi soyuldu. 200 kasayı patlattılar. Paraları ve mücevherleri çuvala koyup kaçtılar

Düzenleme: Kaynak: Artı 49
Dev banka şubesi yılbaşı öncesi soyuldu. 200 kasayı patlattılar. Paraları ve mücevherleri çuvala koyup kaçtılar

Almanya'nın Lübeck kentindeki Deutsche Bank şubesinde 200'den fazla emanet kasası açıldı. Alarmın geç çaldığını söyleyen polis yetkilisi, ekiplerin bankada kimseyi göremediğini açıkladı. Banka müşterilerin zararını karşılamayacak.

Almanya'nın Lübeck kentindeki Deutsche Bank şubesi, geçtiğimiz hafta sonu yılbaşı öncesinde büyük bir soygun operasyonuna sahne oldu. Soyguncular, banka kasasında bulunan 200'den fazla emanet kasasını kırarak, içindeki değerli eşyaları alıp kaçtı.

Olay, Cuma gecesi ile Cumartesi sabahı arasında gerçekleşti. Polis Sözcüsü Ulli Fritz Gerlach, alarm sinyalinin erken saatlerde geldiğini ve ekiplerin hızla olay yerine intikal ettiğini belirtti. Ancak güvenlik güçleri, banka içerisinde kimseyi bulamadı.

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Soygunun nasıl yapıldığı ve alarm sisteminin neden geç devreye girdiği hala belirsizliğini koruyor. Polis, soyguncuların açtıkları kasalardan büyük miktarda değerli eşya alarak kaçtığını düşünüyor.

Zararın milyonlarca euro seviyesinde olabileceği tahmin ediliyor. Deutsche Bank sözcüsü, devam eden soruşturmayı tehlikeye atmamak adına daha fazla açıklama yapamayacaklarını ifade etti.

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Banka emanet kasalarının otomatik olarak sigortalı olduğu sanılmasına rağmen, bu doğru değil. Deutsche Bank, kasalarda bulunan değerli eşyalar için otomatik sigorta sağlamıyor. Sigorta, ancak ek bir poliçe satın alınarak mümkün olabiliyor. Ek sigorta yaptırmayan müşterilerin zararlarının karşılanmayacağı bildirildi.

Polis, olay hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Ekipler, görgü tanıklarını sorguluyor, delilleri inceliyor ve güvenlik kamerası kayıtlarını analiz ediyor. Olay gecesi banka yakınında siyah bir Mercedes içerisinde laptoplarla uğraşan iki adam görüldü.

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Bu kişiler ve çevrede şüpheli hareketler fark eden vatandaşlardan yardım bekleniyor. Ayrıca, olay gecesi bölgeden fotoğraf veya video çeken kişilerin polisle iletişime geçmesi talep ediliyor.

Bu soygun, yılbaşı öncesinde Lübeck'te yaşanan en büyük suç olaylarından biri olarak tarihe geçti. Polis, halkın yardımıyla suçluları yakalamayı ve bu büyük soygunun detaylarını çözmeyi hedefliyor.

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