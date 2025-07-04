Dev banka Türkiye tahminini açıkladı: Faizde büyük değişim bekleniyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dev banka Türkiye tahminini açıkladı: Faizde büyük değişim bekleniyor

ABD’li dev bankası Morgan Stanley Türkiye için beklentilerini açıkladı. Dev banka enflasyonda değişim beklemezken faiz tahmini dikkat çekti.

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye’de enflasyonun yaz aylarında hızla düşmeye devam etmesini beklediğini açıkladı. Bankanın tahminine göre, iç talepteki yavaşlama ve enflasyon beklentilerindeki düşüşle beraber faiz indirimleri temmuz ayında başlayacak.

Banka, temmuz ayında 250 baz puanlık faiz indirimiyle politika faizinin yüzde 43,50 seviyesine düşmesini ve ardından üst üste 3 kez 250 baz puanlık indirimle yıl sonunda faiz oranının yüzde 36 seviyesine inmesini tahmin ediyor.

YIL SON ENFASYON BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ

Morgan Stanley, bu faiz indirimi beklentisi sonrası zayıflayan iç talep ve TCMB'nin sıkı parasal duruşu olduğunu belirtti.

Ayrıca, nisan ayında yapılan elektrik zammı ve temmuzdaki doğal gaz zammı gibi fiyat artışlarının enflasyonu geçici olarak artıracağı ve TCMB’nin ihtiyatlı yaklaşımının bu baskıyı geçici kılacağı ifade edildi.

Yılsonu için yüzde 29 enflasyon tahminini koruyan banka, faiz indirimlerinin enflasyonun düşüşünü hızlandıracağına inanıyor.

Bankaya göre, aktif likidite yönetimi stratejisi, bankacılık sisteminin likidite açığının önüne geçilmesini ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak.

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