Dev banka yıl sonu Dolar/TL beklentisini açıkladı

Kaynak: Bloomberght
Dev banka yıl sonu Dolar/TL beklentisini açıkladı
HSBC, "Gelişmekte Olan Piyasalar FX Yol Haritası" başlıklı raporunda, TL'deki değer kaybının, hem hız hem de ölçek olarak sınırlı kalacağı tahmininde bulunuldu

Dev banka, 2024 sonu ve 2025'in ilk yarısı için dolar/TL tahmininin 33 seviyesinde olduğunu belirtti.
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Para politikasının önemli derecede geleneksel tarafa yaklaşmasıyla "carry trade" dinamiklerinin TL için destekleyici hale geldiği vurgulanan raporda, TCMB'nin tercihinin, TL'nin reel değer kazanmasından yana olduğu yönünde sinyal verdiği paylaşıldı.
Sıkı para politikası koşullarının TL'yi desteklediği belirtilen raporda, "Sıkı para politikası koşulları, dolarizasyon riskini sınırlayarak TL'yi destekliyor. TL mevduat faizleri hem nominal hem de reel olarak daha cazip hale geldi" ifadelerine yer verildi.
HSBC'nin 2024 sonu ve 2025'in ilk yarısı için Dolar/TL tahmininin 33 TL seviyesinde olduğu söylenen raporda, makro görünümün, özellikle cari açıkta daralma şeklinde, TL için destekleyici olmasının beklendiği aktarıldı.

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