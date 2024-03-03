Dev banka yıl sonu Dolar/TL beklentisini açıkladı

Dev banka, 2024 sonu ve 2025'in ilk yarısı için dolar/TL tahmininin 33 seviyesinde olduğunu belirtti.

"SIKI PARA POLİTİKASI LİRAYI DESTEKLİYOR"

Para politikasının önemli derecede geleneksel tarafa yaklaşmasıyla "carry trade" dinamiklerinin TL için destekleyici hale geldiği vurgulanan raporda, TCMB'nin tercihinin, TL'nin reel değer kazanmasından yana olduğu yönünde sinyal verdiği paylaşıldı.

Sıkı para politikası koşullarının TL'yi desteklediği belirtilen raporda, "Sıkı para politikası koşulları, dolarizasyon riskini sınırlayarak TL'yi destekliyor. TL mevduat faizleri hem nominal hem de reel olarak daha cazip hale geldi" ifadelerine yer verildi.

HSBC'nin 2024 sonu ve 2025'in ilk yarısı için Dolar/TL tahmininin 33 TL seviyesinde olduğu söylenen raporda, makro görünümün, özellikle cari açıkta daralma şeklinde, TL için destekleyici olmasının beklendiği aktarıldı.