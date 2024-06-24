Dev banka yüzlerce şubesini teker teker kapatmaya başladı. Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Ekonomik kriz bankaları da vurmaya başladı. Almanya'nın ünlü bankası Deutsche Bank'ın yan kuruluşu Postbank'taki şubelerini teker teker kapatmaya başladı. Postbank şubelerinin sayısını 2026 ortasına kadar 550'den 320'ye düşürmeyi planlıyor. Deutsche Bank Şubat ayı başında toplamda yaklaşık 3,500 kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu.

Bankanın bir sözcüsü, “Bankacılık işlemleri artık şubelerden değil internet üzerinden yapılmaya başlandı. Bu etken, şubelerin kapatılma kararında önemli rol oynadı” şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Kapatılan şubelerde görev yapan yaklaşık 1000 kişi işsiz kalacak. Bu konuda yönetim ve işçi konseyi çıkar mutabakatında anlaşmaya vardı.

Deutsche Bank sözcüsü açıklamada söz konusu tedbirin "Bilinen personel azaltma rakamları bağlamında" anlaşılması gerektiğini vurguladı.

İşçi sendikası "Verdi" ile yapılan son toplu iş sözleşmesine göre, operasyonel nedenlerle işten çıkarmalar 2027 yılı sonuna kadar yasaklanmıştı.

Müşterilere verilen danışmanlık hizmetinde herhangi bir azalma olmayacak. Banka, kapatılan şubelerdeki müşteri danışmanlarını diğer şubelerde veya planlanan danışma merkezlerinde görevlendirmeyi planlıyor.