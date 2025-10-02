Dev bankadan altın tahmini

Altın fiyatları, ABD’de hükümet kapanması ve zayıf istihdam verilerinin gölgesinde rekor seviyelere tırmandı. Küresel belirsizlikler ve faiz indirim beklentileri, değerli metali yatırımcıların gözdesi haline getirirken, Goldman Sachs’ın cesur tahminleri piyasalarda yankı uyandırıyor. Altın, güvenli liman arayışında zirveyi zorlarken, 2026’da fiyatlar hangi seviyelere ulaşacak? İşte piyasalardaki son durum ve uzman yorumları.

ALTIN PİYASASINDA REKOR RÜZGÂRI

ABD’de hükümetin kapanma riski ve özel sektör istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması, altın fiyatlarını tarihi zirvelere taşıdı. Ons altın, 3.895 dolarlık rekor seviyesine ulaştıktan sonra 3.860-3.870 dolar bandında dengelendi. Şu an 3.862,92 dolardan işlem gören ons altın, yüzde 0,07’lik hafif bir kayıp yaşasa da gücünü koruyor. Teknik analistler, destek seviyelerini 3.849 ve 3.828 dolar, direnç noktalarını ise 3.882 ve 3.916 dolar olarak belirtiyor. Gram altın ise 5.170 TL civarında seyrediyor.

FED’İN FAİZ HAMLESİ VE ALTIN

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu ay 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 99’un üzerine çıktı. Eylül ayında özel sektör istihdamının 32.000 azalması ve hükümet krizinin ekonomik verilerin açıklanmasını geciktirme riski, altının cazibesini artırıyor. City Index kıdemli analisti Matt Simpson, “Zayıf ADP istihdam verisi ve hükümet krizi, Fed’in faiz indireceği beklentilerini güçlendirdi. Bu durum, doları zayıflatırken altına destek sağlıyor” değerlendirmesinde bulundu. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee’nin enflasyon konusundaki temkinli açıklamaları ise piyasalarda dikkatle izleniyor.

GOLDMAN SACHS’TAN CESUR TAHMİN

Goldman Sachs, altını uzun vadeli en güçlü emtia olarak konumlandırmaya devam ediyor. Banka, 2026 ortası için ons başına 4.000 dolar, yıl sonu için ise 4.300 dolar tahminini koruyor. Üstelik, yukarı yönlü risklerin arttığını vurgulayan banka, küresel ekonomik belirsizlikler, merkez bankalarının altın alımları ve jeopolitik gerilimlerin talebi desteklediğini belirtiyor. Goldman Sachs’a göre, düşük faiz ortamı ve ABD dolarındaki zayıflama, altın fiyatlarını yeni zirvelere taşıyabilir.

GÜVENLİ LİMAN ALTIN: YATIRIMCILARIN GÖZDESİ

Altın, portföylerde güvenli liman işlevini pekiştiriyor. Spekülatörlerin net uzun pozisyonlarını artırması, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor. Goldman Sachs, altının uzun vadeli yatırımcılar için en yüksek güvene sahip emtia olduğunu vurgularken, merkez bankalarının altın rezervlerini artırma eğilimi de bu yükselişi körüklüyor. Uzmanlar, siyasi ve ekonomik belirsizliklerin altını daha da cazip hale getirdiğini ifade ediyor.

DİĞER METALLERİN PERFORMANSI

Altın rüzgârı eserken, diğer değerli metallerde karışık bir tablo gözleniyor. Gümüş yüzde 0,5 düşüşle 47,07 dolara, platin yüzde 0,3 kayıpla 1.552,05 dolara geriledi. Paladyum ise yüzde 1 artışla 1.256,93 dolara yükseldi. Bu hareketler, piyasalardaki belirsizliklerin değerli metaller üzerindeki farklı etkilerini ortaya koyuyor.

PİYASALAR VERİ BEKLİYOR

Yatırımcılar, ABD’de hükümet kapanması nedeniyle ertelenen tarım dışı istihdam verilerine kilitlendi. Bu veriler, Fed’in faiz politikasına dair daha net sinyaller verebilir. Uzmanlar, ekonomik belirsizliklerin ve düşük faiz ortamının altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini öngörüyor. Altın, küresel piyasalarda güvenli liman arayışının sembolü olarak zirvedeki yerini sağlamlaştırıyor.