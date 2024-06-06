Dev bankadan altınla ilgili yatırımcıları şaşırtacak uyarı

Dev bankadan altınla ilgili yatırımcıları şaşırtacak uyarı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İsviçre’nin ünlü bankası UBS yatırımcılara "altını bırak gümüşe bak" uyarısından bulundu.

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Dev bankadan altınla ilgili yatırımcıları şaşırtacak uyarı 1

İsviçre yatırım bankası UBS'den yatırımcılara dikkat çeken uyarılar geldi.

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Dev bankadan altınla ilgili yatırımcıları şaşırtacak uyarı 2

UBS, gümüş için 2024 yılsonu fiyat hedefini yüzde 20 artırarak 36 dolara çıkarırken, ortalama fiyat için beklentisini de yüzde 14 artışla 30,5 dolar seviyesine yükseltti.

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Dev bankadan altınla ilgili yatırımcıları şaşırtacak uyarı 3

Herkes altına yönelirken dev banka gümüş uyarısı yaptı.

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Dev bankadan altınla ilgili yatırımcıları şaşırtacak uyarı 4

Uzmanlar yeni gümüş fiyatı beklentilerinin altınla kıyasla daha iyi bir performans gösterdiğini aktarıyor.

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Dev bankadan altınla ilgili yatırımcıları şaşırtacak uyarı 5

Uzmanlar “Altın fiyatlarının arttığı, Fed'in politikayı gevşetmesinin beklendiği ve piyasa arz ve talep temellerinin sıkılaştığı bir ortamda gümüşün göreceli olarak iyi performans gösterecek şekilde iyi konumlandırıldığını düşünüyoruz." dedi.

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Dev bankadan altınla ilgili yatırımcıları şaşırtacak uyarı 6

Dolayısıyla gümüşteki artış altını geçmiş oldu Yılbaşı 22 lira olan gümüşün gramı yaklaşık yüzde 45'lik artışla 32 liraya yükseldi.

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Dev bankadan altınla ilgili yatırımcıları şaşırtacak uyarı 7

Gram altın ise bin 950 liradan yaklaşık yüzde 25'lik bir artışla 2 bin 450 lira seviyelerine çıktı.

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Dev bankadan altınla ilgili yatırımcıları şaşırtacak uyarı 8

Kapalıçarşı esnafı konuyla ilgili ‘‘Gümüş son 6 ay içinde yüzde 50'ye yakın getiri sağladı.

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Dev bankadan altınla ilgili yatırımcıları şaşırtacak uyarı 9

Gümüş, yatırımcılar için külçe ya da daha küçük parçalar halinde satılıyor. “ dedi.

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Dev bankadan altınla ilgili yatırımcıları şaşırtacak uyarı 10

GRAM ALTIN VE TAM ALTIN FİYATI

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Dev bankadan altınla ilgili yatırımcıları şaşırtacak uyarı 11

Gram altın 2.450,36 Türk Lirası civarında seyrediyor.

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Dev bankadan altınla ilgili yatırımcıları şaşırtacak uyarı 12

Çeyrek altın ise 3.974,00 Türk Lirası seviyesinde.

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Dev bankadan altınla ilgili yatırımcıları şaşırtacak uyarı 13

Tam altının alış fiyatı ise 15.675,40 TL.

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Dev bankadan altınla ilgili yatırımcıları şaşırtacak uyarı 14
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Dev bankadan altınla ilgili yatırımcıları şaşırtacak uyarı 15
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Dev bankadan altınla ilgili yatırımcıları şaşırtacak uyarı 16
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Dev bankadan altınla ilgili yatırımcıları şaşırtacak uyarı 17
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Dev bankadan altınla ilgili yatırımcıları şaşırtacak uyarı 18
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Dev bankadan altınla ilgili yatırımcıları şaşırtacak uyarı 19
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Dev bankadan altınla ilgili yatırımcıları şaşırtacak uyarı 20
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Dev bankadan altınla ilgili yatırımcıları şaşırtacak uyarı 21
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Dev bankadan altınla ilgili yatırımcıları şaşırtacak uyarı 22
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