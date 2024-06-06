Dev bankadan altınla ilgili yatırımcıları şaşırtacak uyarı

Uzmanlar “Altın fiyatlarının arttığı, Fed'in politikayı gevşetmesinin beklendiği ve piyasa arz ve talep temellerinin sıkılaştığı bir ortamda gümüşün göreceli olarak iyi performans gösterecek şekilde iyi konumlandırıldığını düşünüyoruz." dedi.