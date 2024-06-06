Dev bankadan altınla ilgili yatırımcıları şaşırtacak uyarı

İsviçre yatırım bankası UBS'den yatırımcılara dikkat çeken uyarılar geldi.
UBS, gümüş için 2024 yılsonu fiyat hedefini yüzde 20 artırarak 36 dolara çıkarırken, ortalama fiyat için beklentisini de yüzde 14 artışla 30,5 dolar seviyesine yükseltti.
Herkes altına yönelirken dev banka gümüş uyarısı yaptı.
Uzmanlar yeni gümüş fiyatı beklentilerinin altınla kıyasla daha iyi bir performans gösterdiğini aktarıyor.
Uzmanlar “Altın fiyatlarının arttığı, Fed'in politikayı gevşetmesinin beklendiği ve piyasa arz ve talep temellerinin sıkılaştığı bir ortamda gümüşün göreceli olarak iyi performans gösterecek şekilde iyi konumlandırıldığını düşünüyoruz." dedi.
Dolayısıyla gümüşteki artış altını geçmiş oldu Yılbaşı 22 lira olan gümüşün gramı yaklaşık yüzde 45'lik artışla 32 liraya yükseldi.
Gram altın ise bin 950 liradan yaklaşık yüzde 25'lik bir artışla 2 bin 450 lira seviyelerine çıktı.
Kapalıçarşı esnafı konuyla ilgili ‘‘Gümüş son 6 ay içinde yüzde 50'ye yakın getiri sağladı.
Gümüş, yatırımcılar için külçe ya da daha küçük parçalar halinde satılıyor. “ dedi.
GRAM ALTIN VE TAM ALTIN FİYATI
Gram altın 2.450,36 Türk Lirası civarında seyrediyor.
Çeyrek altın ise 3.974,00 Türk Lirası seviyesinde.
Tam altının alış fiyatı ise 15.675,40 TL.