Dev bankadan Bitcoin tahmini: Yıl sonuna kadar ulaşacağı rakamı açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
ABD’li yatırım bankası JPMorgan’dan flaş Bitcoin tahmini geldi. Yapılan açıklamasında yıl sonuna kadar Bitcoin’in ulaşacağı rakam yer aldı.

JPMorgan analistleri, dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in yıl sonuna kadar 165 bin dolara ulaşabileceğini tahmin etti.

Banka tarafından yayımlanan raporda, volatilite dikkate alındığında Bitcoin’in altına kıyasla daha zayıf bir performans sergilediğine dikkat çekildi.

Rapora göre Bitcoin-altın volatilite oranı 2,0 seviyesinin altına geriledi. Bu durum ise Bitcoin’in altına kıyasla yalnızca 1,85 kat daha fazla risk sermayesi tükettiğini ortaya koydu.

Bu orana göre Bitcoin’in mevcut 2,3 trilyon dolarlık piyasa değerinin yaklaşık yüzde 42 artması gerekiyor. Analistlere göre bu artış, Bitcoin fiyatını 165 bin dolar seviyesine taşıma potansiyeli taşıyor.

