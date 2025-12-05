Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI'nın dijital varlık oranı yüzde 50'yi aşan şirketleri ana endeks kategorilerinden hariç tutmak için yeni kurallar getirmeyi planlaması kripto para piyasasını ilgilendiren önde gelen gündem maddeleri arasında yer alıyor.

MSCI'nın önemli derecede dijital varlığı bulunan şirketleri endeksten çıkarabileceğine dair açıklamalarının ardından bu planın gerçekleşmesinin kripto para piyasasını mı yoksa sadece söz konusu şirketleri mi etkileyeceğine dair belirsizlikler öne çıktı.

Bu planın gerçekleşmesi durumunda söz konusu şirketlerin hisselerinin fonlar ve varlık yönetim şirketleri tarafından satılabileceğine ve bunun da kripto para piyasasını olumsuz etkileyebileceğine dair endişelere yol açtı.

JP MORGAN’DAN BITCOIN TAHMİNİ

ABD’li yatırım bankası JP Morgan’dan da Bitcoin ile ilgili flaş bir tahmin geldi. Buna göre kripto para piyasasının en büyük para biriminin 6-12 ay içinde 91 bin 324 dolardan yüzde 86 artışla 170 bin dolara çıkması beleniyor.

Bankanın stratejistlerinden Nikolaos Panigirtzoglou’nun da aralarında bulunduğu ekip, yayımladıkları notta şu değerlendirmeyi yaptı:

“Volatiliteye göre ayarlanmış altın karşılaştırmamız, Bitcoin için teorik olarak 170 bin dolara yakın bir fiyat öngörüyor. Bu da önümüzdeki 6-12 ayda önemli bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.”

JPMorgan, Bitcoin’in altın gibi güvenli liman davranışları gösterebileceği görüşünü uzun süredir gündemde tutuyor. Özellikle nisan ayında, ABD borsalarında tarife endişeleriyle yaşanan sert satış döneminde Bitcoin ve diğer kripto paralara yönelen güçlü girişler bu görüşü desteklemişti.

BİTCOİN FİYATINDA SON DURUM

Bitcoin, saat 15.25 itibari ile düne göre yüzde 1,95 düşüşle 91 bin 200 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin son dönemde riskten kaçış eğilimi ve 2026 faiz patikasına ilişkin endişelerle düşüş eğilimine girmişti. Fiyat baskısına bir de Strategy ile ilgili kaygılar eklendi.

MSCI, şirketin önemli miktarda Bitcoin varlığı nedeniyle iş zekası ve mobil yazılım şirketi Strategy Inc'i endeksinden çıkarmayı düşünüyor.