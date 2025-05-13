Dev bankadan deprem hamlesi: Resmen açıkladılar

QNB Türkiye, “Bütünleşik Afet Yönetimi” programı doğrultusunda iş sürekliliğini güvence altına almak ve çalışan güvenliğini en üst seviyeye taşımak amacıyla Ankara’da yeni bir genel müdürlük ofisini faaliyete geçirdi.



Olası afet risklerine karşı kurumsal hazırlığını güçlendirmeyi hedefleyen QNB Türkiye, İstanbul merkezli operasyonlarını desteklemek amacıyla Ankara’da yeni bir genel müdürlük ofisi kurdu.



"Bütünleşik Afet Yönetimi" programı kapsamında hayata geçirilen bu stratejik adım, bankanın iş sürekliliği yaklaşımında önemli bir aşama olarak yer alıyor. Risk Yönetimi ve İnsan Kaynakları başta olmak üzere ilgili ekiplerin geliştirdiği “Coğrafi Yedekleme Projesi” doğrultusunda, genel müdürlük yönetimi, bilgi teknolojileri, iştirakler ve alternatif satış kanalları gibi kritik iş birimleri Ankara’da da konumlandırıldı. Olağanüstü durumlarda bankanın tüm temel işlevlerini kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla operasyonel altyapıların tümü bütüncül bir yaklaşımla yeniden planlandı.



QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:



"İş sürekliliğini sağlamak ve çalışanlarımızın güvenliğini en üst düzeye çıkarmak adına yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Ankara’da faaliyete geçen Genel Müdürlük Ofisi’miz, bu stratejimizin somut örneklerinden bir tanesi. Olası bir afet anında, kritik süreçlerimizi koruyarak müşterilerimize kesintisiz bir şekilde hizmet sunmayı hedefliyoruz. Bütünleşik Afet Yönetimi programımız kapsamında attığımız bu adımın yalnızca QNB’ye değil, Türkiye’nin finansal sistemine de katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Tan sözlerine şöyle devam etti:

"Ankara’daki Genel Müdürlük Ofisi’ni, İstanbul’da yaşanabilecek olası bir afet sonucunda oluşabilecek kesinti anında tüm süreci devralabilecek nitelikte bir altyapıyla planladık. Risk Yönetimi ekibi tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda operasyonel süreklilik için kritik iş süreçlerini ve pozisyonları belirledik. Bu süreçlerin yedeklenmesi ve altyapıların güçlendirilmesiyle iş sürekliliğini güvence altına aldık. Ayrıca veri yedekleme sistemleriyle de desteklenen bu merkezi bankacılık operasyonlarımızın devamlılığını sağlayacak şekilde yapılandırdık."



Haziran 2024’te ilk fazı faaliyete geçen ve halihazırda hibrit modelle çalışan, farklı departmanlardan oluşan 424 kişilik bir ekibe ev sahipliği yapan Ankara Genel Müdürlük Ofisi’nde, yeni işe alımlarla birlikte çalışan sayısının artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda bankanın acil durum yönetimi ve kriz planlaması süreçleri düzenli olarak güncellenirken, çalışanlara afet senaryolarına yönelik kapsamlı eğitimler de veriliyor. Aynı zamanda, bilgi teknolojileri altyapısı olağanüstü durumlara karşı güçlendirilerek veri kaybının önlenmesi ve hizmetin kesintisiz sürdürülebilmesi sağlanıyor.