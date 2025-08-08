Dev bankadan dolar/TL’de kötü haber: Değer kaybı hızlanacak!

ING raporlarına göre, Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybı son dönemde hızlandı. Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu duruma karşı alabileceği para politikası adımlarını yakından izliyor.

DOLAR/TL PARİTESİNDE YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Bankanın analizinde, dolar/TL paritesinin spot kurunun 40,64 seviyesinde olduğu ve hafif yükseliş eğilimi gösterdiği belirtiliyor. Kurun önümüzdeki bir ayda 41,70, üç ayda 43,60, altı ayda 45,90 ve bir yıl içinde 50,25 seviyelerine ulaşması öngörülüyor.

TÜRK LİRASI DEĞER KAYBI HIZLANDI

Son üç ayda Türk Lirası, dolar karşısında aylık ortalama yüzde 1,8 değer kaybı yaşadı. Döviz sepetinde ise Haziran ve Temmuz aylarında sırasıyla yüzde 2,9 ve yüzde 2,6 artışlar kaydedildi.

REEL DÖVİZ KURU VE REKABETÇİLİK ÜZERİNE ETKİLER

Analizler, Türk Lirası'nın reel efektif döviz kurunun Türkiye'nin rekabetçiliğini destekleyen bir değişim içinde olduğunu gösteriyor. Ocak 2025’te 75’in üzerinde olan TÜFE bazlı reel kur, Temmuz ayında 69,4’e geriledi.

MERKEZ BANKASI POLİTİKALARININ ETKİLERİ

TCMB’nin faiz indirimlerini hızlandırmasının lira üzerinde baskı yaratabileceği tahmin edilse de, nispeten yüksek reel faiz oranları ve dolarizasyondan uzaklaşma eğilimlerinin lirayı desteklemeye devam edeceği vurgulanıyor.

Öte yandan, Merkez Bankası’nın liranın hızlı değer kaybına izin vermesinin dezenflasyon stratejisini zayıflatabileceği ve dolarizasyonun yeniden artmasına yol açabileceği belirtiliyor. Bu nedenle TCMB’nin, önümüzdeki dönemde hızlı faiz indirimlerinin döviz kuru üzerinde yaratabileceği baskılara karşı hazırlıklı olduğu ifade ediliyor.

