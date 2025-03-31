Dev bankadan korkutan dolar tahmini. İBB'ye yönelik soruşturmalar gerekçe gösterildi

Commerzbank analisti Tatha Ghose, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındıktan ve tutuklanmasının ardından artan protestolar ve siyasi belirsizliklerin Türk lirası üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini söyledi.

Ghose, bu durumun uluslararası ilişkileri de etkileyebileceğini ifade ederek, "Eğer bu senaryo gerçekleşirse, Türk Lirası'na yapılacak günlük müdahaleler ve yönetim, maliyetli olacak. Lira değer kaybını sürdürecek ve bu da enflasyonu daha da artıracak" değerlendirmesinde bulundu.

Commerzbank, dolar/TL kuru tahminlerini 2025 yılı sonu için 42 TL ve 2026 yılı sonu için 46 TL olarak revize etti. Önceki tahminler ise sırasıyla 38 TL ve 40 TL seviyelerindeydi.