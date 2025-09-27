Dev bankadan Türk Lirası uyarısı





Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil tarafından hazırlanan değerlendirme de TL'nin dolar karşısında değer kaybının enflasyon üzerindeki etkilerine dikkat çekildi.



Değerlendirmede; “Enflasyondaki yukarı yönlü revizyonlarımız ışığında, 2025 yılı sonu politika faizi tahminimizi yüzde 35,5'ten yüzde 37,0 seviyesine yükselttik” ifadelerine yer verildi.



TL'DE DEĞER KAYBI ETKİLİ OLDU

Raporda yer verilen bir diğer başlık ise Türk Lirası'nın dolar karşısındaki performansı oldu. 2025’in üçüncü çeyreği itibarıyla TL’nin yaklaşık %4,2 oranında değer kaybettiği belirtildi. Bu kaybın, enflasyon tahminlerinin yukarı çekilmesinde önemli rol oynadığı ifade edildi.

Goldman Sachs'ın güncellenen tahminleri, piyasa aktörlerinin Türkiye’de enflasyon ve para politikası gelişmelerine yönelik artan hassasiyetini yansıtırken, Merkez Bankası'nın sıkı para politikası çerçevesinde atacağı adımlar merak ediliyor.

