Dev bankalardan rekor tahmini

Deutsche Bank, küresel ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle 2025 ve 2026 için altın fiyatı tahminlerini sırasıyla ons başına 3 bin 139 ve 3 bin 700 dolara revize etti. Banka, önceki tahminlerinde 2025 için ortalama 2 bin 725 dolar ve 2026 için 2 bin 900 dolar öngörmüştü.

Deutsche Bank, "Bu haftaki düzeltmeye rağmen altın için boğa görünümü güçlü kalmaya devam ediyor ve yıl sonu (2025 dördüncü çeyrek) tahminimizi ons başına 3 bin 350 dolara yükseltiyoruz" açıklamasında bulundu.

Ayrıca banka, merkez bankalarının altın talebinin 2022'den bu yana altın piyasasının yüzde 10'undan yüzde 24'üne çıktığını, Hazine tahvillerine olan talebin ise net ihraçların yalnızca yüzde 7 ila yüzde 10'unu oluşturduğunu belirtti.

HSBC'NİN TAHMİNLERİ

Cumhuriyet''in haberine göre Merkez bankalarının bu yıl ve önümüzdeki yıl altın almaya devam etmesi bekleniyor. Ancak HSBC, alımların 2022-2024 zirve seviyelerinin altına düşebileceğini, fiyatlar ons başına 3 bin doların üzerine çıkarsa alımların azalabileceğini, 2 bin 800 doların altına düşerse ise artabileceğini ifade etti.

HSBC, geçen hafta jeopolitik risklere bağlı olarak 2025 ve 2026 yılları için altın fiyat tahminlerini sırasıyla ons başına 3 bin 15 ve 2 bin 915 dolara yükseltmişti.