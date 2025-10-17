Dev bankanın altın tahmini yürekleri ağza getirdi. Depara kalkacağı tarih belli oldu

Raporda, “Siyasi riskler ve jeopolitik gerilimler, altına stratejik ilgiyi güçlü kılacak” ifadesi yer alıyor.Gümüş de yükseliş trendinden nasibini alıyor. ANZ, gümüş fiyatlarının 2026 ortasına kadar ons başına 57,50 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Ancak, Fed’in şahin politikaları veya ABD ekonomisinin beklenenden güçlü performansı, bu tahminleri riske atabilir.