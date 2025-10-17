Küresel piyasalarda ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gerilimler, yatırımcıları güvenli limanlara yöneltiyor. Altın ve gümüş, bu ortamda parlayan yıldızlar olarak öne çıkıyor. ANZ Bank’ın son raporu, değerli metallerde rekor seviyeler öngörüyor.
Dev bankanın altın tahmini yürekleri ağza getirdi. Depara kalkacağı tarih belli oldu
Küresel belirsizlikler altın ve gümüşü zirveye taşıyor! ANZ Bank’ın 2026 için rekor tahminleri, yatırımcıların güvenli limana yönelimini hızlandırıyor. Altın ons başına 4.600 dolara koşuyor.
Spot altın fiyatları, yüzde 0,8 artışla ons başına 4.242 dolara ulaşarak tarihi zirvesini gördü. ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 1,2 yükselerek 4.253,70 dolara çıktı. Banka, altın fiyatlarının yıl sonuna kadar 4.400 dolara, 2026 Haziran’ında ise 4.600 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.
ANZ, Fed’in faiz indirim döngüsünü tamamlamasıyla yılın ikinci yarısında altın fiyatlarında sınırlı bir geri çekilme olabileceğini belirtiyor. Ancak, ABD-Çin ticaret gerilimleri, federal hükümetin kapanma riski ve artan kamu borçları, altına talebi canlı tutuyor. Banka, Fed’in bağımsızlığına yönelik endişeler ve küresel ticaretteki belirsizliklerin, yatırımcıları altına yönlendirdiğini vurguluyor.
Raporda, “Siyasi riskler ve jeopolitik gerilimler, altına stratejik ilgiyi güçlü kılacak” ifadesi yer alıyor.Gümüş de yükseliş trendinden nasibini alıyor. ANZ, gümüş fiyatlarının 2026 ortasına kadar ons başına 57,50 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Ancak, Fed’in şahin politikaları veya ABD ekonomisinin beklenenden güçlü performansı, bu tahminleri riske atabilir.
Yine de, yüksek borç yükü ve küresel belirsizlikler, değerli metalleri yatırım portföylerinin vazgeçilmezi haline getiriyor. Türkiye’de gram altın 5.880 TL alış, 5.881 TL satış seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 10.078 TL alış, 10.183 TL satış fiyatıyla alıcı buluyor.
Uzmanlar, altın ve gümüşün, faiz indirimleri ve jeopolitik riskler nedeniyle 2026’ya kadar cazibesini koruyacağını belirtiyor. Yatırımcılar, portföylerini bu değerli metallerle güçlendirmeye devam ediyor.
Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları şöyle: