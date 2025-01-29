Dev bankanın milyonlarca lirası çalındı. Flaş iddia. İzmir’de La Casa De Papel vakası

İzmir’in Bornova-Kemalpaşa ilçesinde ocak ayının ilk günlerinde bir kamu bankasının içi para dolu zırhlı aracının soyulduğu iddia edildi.

Oda TV’nin iddiasına göre, yaşanan olay gizlendi. Konuyu İzmir'de herkes konuştuğu ancak hiç kimse ne olduğunu bilmediği ifade edildi.

80 MİLYON LİRALIK PARA ÇALINDI İDDİASI

Aracın içinde yaklaşık 80 milyon liralık banknot para bulunduğu belirtilirken, aracı kaçıran soyguncuların ormanlık alanda aracı terk ederek dolar ve eurolarla izlerini kaybettirdiği öne sürüldü.

Oda TV’den Gamze İşler’in edindiği bilgiye göre, bankanın aracını soymak için plan yapan banka çalışanı soygun planına ailesini de dahil etti.

İddiaya göre banka çalışanı soygun planını eşi, kardeşi ve babası, ile birlikte planladıkları Bornova-Kemalpaşa yolu üzerinde aracı kaçıran ailenin yapılan operasyonla yakalandığı öne sürüldü.

Asayiş büro amirliği ve olayda ihmali olduğu iddia edilen üç banka çalışanını da yakaladı.

Gerçekleştiği iddia edilen soygunun yetkililer tarafından “basına bilgi sızmayacak” şekilde gizlendiği konuşulması yasaklanan olayla ilgili kolluk kuvvetlerinin dahi yazışarak değil “12 koduyla” irtibat kurup olayı araştırdığı öne sürüldü.