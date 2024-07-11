Dev bankaya milyonlarca dolar ceza

Kaynak: AA
Dev bankaya milyonlarca dolar ceza

ABD'nin büyük bankalarından Citigroup'a, iç kontrol ve risk sorunlarını çözmede yeterli ilerleme göstermediği gerekçesiyle 135,6 milyon dolar para cezası verildiği duyuruldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılan açıklamaya göre Citigroup'un veri kalitesi yönetimine ilişkin sorunlarını gidermede yetersiz ilerleme kaydettiği aktarıldı.

Bankanın devam eden riskini yönetmek maksadıyla kontroller uygulama hususunda da başarısız olduğu aktarılan açıklamaya göre, Fed'in Citigroup'a 60,6 milyon dolar ceza verdiği belirtildi.

Yapılan açıklama kapsamında, Fed'in Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC) ile koordineli olarak harekete geçtiği ve OCC tarafından açıklanan cezayla beraber Bankaya toplamda 135,6 milyon dolar para cezası verildiği aktarıldı.

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