Dev bankaya milyonlarca dolar ceza

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılan açıklamaya göre Citigroup'un veri kalitesi yönetimine ilişkin sorunlarını gidermede yetersiz ilerleme kaydettiği aktarıldı.

Bankanın devam eden riskini yönetmek maksadıyla kontroller uygulama hususunda da başarısız olduğu aktarılan açıklamaya göre, Fed'in Citigroup'a 60,6 milyon dolar ceza verdiği belirtildi.

Yapılan açıklama kapsamında, Fed'in Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC) ile koordineli olarak harekete geçtiği ve OCC tarafından açıklanan cezayla beraber Bankaya toplamda 135,6 milyon dolar para cezası verildiği aktarıldı.