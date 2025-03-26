Dev bir grubun patronu da aynı kararı aldığını açıkladı. Güler Sabancı 2 gün önce bırakmıştı... İş dünyasında neler oluyor?

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Anadolu Grubu’nda uzun yıllardır yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Tuncay Özilhan, haziran ayında koltuğunu devretmeye hazırlanıyor. 2007 yılından bu yana grubun yönetiminde bulunan Özilhan, aynı zamanda Anadolu Efes Spor Kulübü’nün de başkanlığını üstleniyordu.

Özilhan’ın yerine, grubun kurucularından Kamil Yazıcı’nın ailesinden gelen Kamil Süleyman Yazıcı geçecek. Hali hazırda yönetim kurulu başkan vekili olan Yazıcı, grubun yönetiminde önemli bir rol oynuyor. Bu değişimle birlikte Anadolu Grubu’nda yeniden Yazıcı Ailesi’nden bir isim en üst yönetimde yer almış olacak.

80’den fazla şirketi ve 100’e yakın üretim tesisiyle 20 ülkede faaliyet gösteren Anadolu Grubu, bira, meşrubat, perakende, tarım, otomotiv, kırtasiye, enerji ve sağlık gibi sekiz farklı sektörde yer alıyor. 2024 yılında 563.8 milyar TL’lik konsolide satış gerçekleştiren grup, Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip. Anadolu Grubu'nun 100 bin çalışanı bulunuyor.

1976 yılında kurulan Anadolu Efes Spor Kulübü de grubun bünyesinde faaliyetlerine devam ediyor. Uzun yıllardır yönetimde bulunan Tuncay Özilhan, sadece iş dünyasında değil, spor alanındaki yatırımlarıyla da dikkat çekmişti. Haziran ayı itibarıyla bayrağı devralacak olan Kamil Süleyman Yazıcı’nın, grubun geleceğine nasıl yön vereceği merakla bekleniyor.