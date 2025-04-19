Dev boğa bakıcısına boynuzunu sapladı

Kaynak: İHA

Artvin’in Yusufeli ilçesinde düzenlenen Derekapı Boğa Güreşleri’nde 500 kilogram ağırlığındaki bir boğa, bakıcısı Akif Uğur’a saldırdı. Boynuz darbesiyle metrelerce havaya fırlayan Uğur hastanelik oldu.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl da yoğun katılımla başlayan Derekapı Boğa Güreşleri'nde boğalar, kendi kilolarına göre kategorilere ayrılarak mücadele etti. "Ayak" kategorisinde rakibiyle güreşen "Ertuğrul" isimli 500 kilogramlık boğa, karşılaşmayı kazandı.

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Güreşin ardından boğayı arenadan çıkarmaya çalışan bakıcısı Akif Uğur, hayvanın aniden kontrolden çıkması sonucu boynuz darbesine maruz kaldı. Boğanın boynuz darbeleriyle metrelerce havaya savrulan Uğur, yere düşerek yaralandı.

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Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Uğur, Yusufeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Olayın ardından boğa güreşleri kaldığı yerden devam etti.

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