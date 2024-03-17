Dev borsanın CEO'sundan Bitcoin tahmini. Bakın yıl sonunda kaç Dolar olacak

Ocak ayındaki ETF onaylarından bu yana ABD spot Bitcoin ETF'lerine durmaksızın giriş oldu. Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin bu yıl yüzde 56 artış göstererek geçen hafta yaklaşık 73 bin 798 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.