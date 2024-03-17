Dev borsanın CEO'sundan Bitcoin tahmini. Bakın yıl sonunda kaç Dolar olacak

Dev borsanın CEO'sundan Bitcoin tahmini. Bakın yıl sonunda kaç Dolar olacak
Kaynak: Ekonomim
Binance yeni CEO'su Richard Teng, Bitcoin için yeni bir hedef fiyat verdi. Richard Teng, son dönemde Bitcoin ETF'nin kurumsal yatırımcıların ilgisini çektiğini vurguladı.
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Dev borsanın CEO'sundan Bitcoin tahmini. Bakın yıl sonunda kaç Dolar olacak 1

Kurumsal yatırımcıların kripto destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) daha fazla para akıtmasıyla birlikte Bitcoin piyasasında yeni bir 'boğa dönemi'ne neden oldu.

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Dev borsanın CEO'sundan Bitcoin tahmini. Bakın yıl sonunda kaç Dolar olacak 2

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance'ın yeni CEO'su Richard Teng, kurumsal yatırımcıların kripto destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) daha fazla para akıtmasıyla birlikte Bitcoin yükselişine devam ederek 80 bin doların üzerine çıkabileceğini söyledi.

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Dev borsanın CEO'sundan Bitcoin tahmini. Bakın yıl sonunda kaç Dolar olacak 3

Verdiği tahminin kendi kişisel görüşü olduğunu yineleyen Teng, rallinin "düz bir çizgi" olmayacağını ve iniş çıkışların piyasa için iyi olacağını da sözlerine ekledi.

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Dev borsanın CEO'sundan Bitcoin tahmini. Bakın yıl sonunda kaç Dolar olacak 4

Ocak ayındaki ETF onaylarından bu yana ABD spot Bitcoin ETF'lerine durmaksızın giriş oldu. Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin bu yıl yüzde 56 artış göstererek geçen hafta yaklaşık 73 bin 798 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.

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Dev borsanın CEO'sundan Bitcoin tahmini. Bakın yıl sonunda kaç Dolar olacak 5

Bu yükseliş bazı yatırımcılar arasında balon endişelerine neden olarak son seanslarda bir miktar dalgalanmayı ve satışları tetikledi.

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Dev borsanın CEO'sundan Bitcoin tahmini. Bakın yıl sonunda kaç Dolar olacak 6

Bitcoin şu anda 67 bin dolar seviyelerinde bulunuyor. Teng, kurucu ortak Changpeng Zhao'nun kasım ayında Binance'ın ABD yetkilileriyle yaptığı 4,3 milyar dolarlık anlaşmanın ardından istifa etmesiyle CEO olarak görevi devralmıştı.

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