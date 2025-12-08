Kovid-19 mRNA aşılarının uzun vadeli etkilerini inceleyen en kapsamlı çalışmalardan biri yayımlandı. BioNTech’in kurucuları Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Türeci ve Prof. Dr. Özlem Şahin’in Fransa’da yürütülen 4 yıllık araştırma ile geliştirdiği mRNA aşısının tüm nedenlere bağlı ölüm riskini yüzde 25 azalttığı öne sürüldü. Çalışma, JAMA Network Open’da yayımlandı.

28 milyondan fazla yetişkini 4 yıl boyunca analiz eden araştırma verileri aşıların yalnızca Kovid-19’a bağlı ölümleri değil, genel ölüm riskini de anlamlı düzeyde azalttığını ortaya koydu.

Fransa Ulusal İlaç ve Sağlık Ürünleri Güvenliği Ajansı (ANSM) ve Ulusal Sağlık Sigortası Fonu (CNAM) bünyesindeki Epi-Phare ekibi tarafından yürütülen araştırma, 18–59 yaş arası 28,6 milyon yetişkini dört yıl boyunca takip etti. 22,7 milyon aşılanmış ve 5,9 milyon aşılanmamış katılımcının sağlık verilerinin yer aldığı çalışma, yaş, kronik hastalık öyküsü ve sosyoekonomik durum gibi durumlarını dikkate alarak aşıların gerçek etkisini ortaya koymayı hedefledi.

Araştırmanın en dikkat çeken bulgusu, aşılanmış bireylerde tüm nedenlere bağlı ölüm oranının yüzde 0,4; aşılanmamış bireylerde ise yüzde 0,6 olarak kaydedilmesi oldu. Hesaplanan ağırlıklı tehlike oranı (wHR), mRNA aşısı yaptıran bireylerde Kovid-19 nedeniyle hastane ölümü riskinin yüzde 74, genel ölüm riskinin ise yüzde 25 daha düşük olduğunu gösteriyor.

BAŞKA SABEPLERDEN ÖLÜMLERDE DE RİSK DAHA DÜŞÜK

Karar'ın haberine göre bu bulgular, Prof. Dr. Özlem Şahin ve Prof. Dr. Uğur Türeci ile Pfizer ile ortak üretilen aşı, uzun vadeli sağlık sonuçlarında da güçlü koruma sağlıyor. Araştırmacılara göre ilk 6 ayda ölüm oranındaki azalma yüzde 29. Etki zamanla hafiflese de (örneğin 39–42. aylarda wHR 0.79) genel koruyuculuk devam ediyor. Çalışmada, kanser, dolaşım sistemi hastalıkları ve dışsal nedenlerle meydana gelen ölümlerde bile aşılanan bireylerin belirgin şekilde daha düşük risk taşıdığı görüldü.

Araştırmanın baş yazarı Prof. Dr. Mahmoud Zureik, “Bu ulusal ölçekteki kohort çalışma, mRNA aşılarının uzun vadeli mortalite riskini artırmadığını; aksine azalttığını çok net biçimde gösteriyor” ifadelerini kullandı. Fransız Le Monde gazetesi ise sonuçları “Dört yıl sonra bile ölüm oranı aşılananlarda yüzde 25 daha düşük” sözleriyle duyurdu.