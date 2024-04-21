Dev dalgalar araçları hurdaya çevirdi. Marmara denizinde korku dolu anlar

Dev dalgalar araçları hurdaya çevirdi. Marmara denizinde korku dolu anlar
Kaynak: İHA
Dün Marmara denizinde etkili olan fırtına yüzünden Yalova-Yenikapı arasında sefer yapan arabalı vapurdaki onlarca araç birbirlerine çarparak hasar aldı.
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Dev dalgalar araçları hurdaya çevirdi. Marmara denizinde korku dolu anlar 1

Meteorolojinin uyarılarının ardından dün Marmara bölgesinde fırtına etkili oldu.

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Dev dalgalar araçları hurdaya çevirdi. Marmara denizinde korku dolu anlar 2

Bazı ilçelerde fırtınanın sağanak yağış ile buluşması vatandaşlara zor anlar yaşatırken araçlarda bu fırtına sonucunda maddi hasar aldı.

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Dev dalgalar araçları hurdaya çevirdi. Marmara denizinde korku dolu anlar 3

2 SAATLİK KORKU DOLU ANLAR

Yalova’dan Yenikapı’ya hareket eden İDO feribotu, Marmara Denizi’nde bir anda çıkan fırtınaya denizin ortasında yakalandı.

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Dev dalgalar araçları hurdaya çevirdi. Marmara denizinde korku dolu anlar 4

Öğleden sonra saat 15.45’te yola çıkan feribot, normal şartlarda 1 saatlik seferini fırtına yüzünden yaklaşık 2 saatte tamamladı.

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Dev dalgalar araçları hurdaya çevirdi. Marmara denizinde korku dolu anlar 5

İLK İKİ SIRADAKİ ARAÇLAR HASAR ALDI

Fırtınada yolcular korku dolu anlar yaşadı. Dalgaların arasında kalan feribottaki araçlar dev dalgaların feribotu dövmesi ile birbirlerine çarptı.

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Dev dalgalar araçları hurdaya çevirdi. Marmara denizinde korku dolu anlar 6

Dev dalgalar feribotun ön kısmında bulunan ilk 2 sıradaki araçlara maddi hasar verdi.

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Dev dalgalar araçları hurdaya çevirdi. Marmara denizinde korku dolu anlar 7

CANLARI KURTULDU OLAN ARABALARA OLDU

Feribotun İstanbul Yenikapı’ya yanaşmasıyla denizde korku dolu anlar yaşayan yolcular derin nefes alırken öte yandan araçlarında meydana gelen maddi hasar sebebi ile duruma isyan etti.

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Dev dalgalar araçları hurdaya çevirdi. Marmara denizinde korku dolu anlar 8
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