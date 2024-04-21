Dev dalgalar araçları hurdaya çevirdi. Marmara denizinde korku dolu anlar

Meteorolojinin uyarılarının ardından dün Marmara bölgesinde fırtına etkili oldu.
Bazı ilçelerde fırtınanın sağanak yağış ile buluşması vatandaşlara zor anlar yaşatırken araçlarda bu fırtına sonucunda maddi hasar aldı.
2 SAATLİK KORKU DOLU ANLAR
Yalova’dan Yenikapı’ya hareket eden İDO feribotu, Marmara Denizi’nde bir anda çıkan fırtınaya denizin ortasında yakalandı.
Öğleden sonra saat 15.45’te yola çıkan feribot, normal şartlarda 1 saatlik seferini fırtına yüzünden yaklaşık 2 saatte tamamladı.
İLK İKİ SIRADAKİ ARAÇLAR HASAR ALDI
Fırtınada yolcular korku dolu anlar yaşadı. Dalgaların arasında kalan feribottaki araçlar dev dalgaların feribotu dövmesi ile birbirlerine çarptı.
Dev dalgalar feribotun ön kısmında bulunan ilk 2 sıradaki araçlara maddi hasar verdi.
CANLARI KURTULDU OLAN ARABALARA OLDU
Feribotun İstanbul Yenikapı’ya yanaşmasıyla denizde korku dolu anlar yaşayan yolcular derin nefes alırken öte yandan araçlarında meydana gelen maddi hasar sebebi ile duruma isyan etti.