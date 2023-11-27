Dev dalgalar askerlerin kaldığı konteynerleri denize sürükledi. 2 yaralı

Trabzon'un Sürmene ilçesi 2 gündür bölgede etkili olan fırtınadan yoğun bir şekilde etkilenirken, son olarak Yeniçam Tersanesi'nde bulunan Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 9. Deniz Üssü'nde rıhtımı aşan dev dalgalar askerlerin konakladığı konteynerleri denize sürükledi. Denize düşen 6 asker son anda kurtarılırken, 2 askerin ayağı kırıldı.

KAYNAK: İHA
Dev dalgalar askerlerin kaldığı konteynerleri denize sürükledi. 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yeniay Mahallesi Yeniçam Tersanesinde bir süre önce hizmete giren Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 9. Deniz Üssündeki rıhtımda, konteynerlerde konaklayan askeri personeller dev dalgaların dalgakıranları aşarak rıhtıma ulaşması sonucu denize sürüklendi.

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Olayın ardından çevredeki askeri personeller, botla hemen 6 askere ulaşarak güvenli yere getirmesini sağlarken, kurtarılan 6 asker daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. 6 askerden 2’sinin ayağının kırıldığı tespit edilirken, üs bölgesindeki iki köpek de son anda balıkçılar tarafından dalgalardan sağ olarak kurtarıldı.

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Sürmene Kaymakamı Kaymakam Mehmet Ali Öztürk yaşananları yakından takip ederek olay yerinde incelemelerde bulunurken, askeri personele ait özel bir aracın da denize düştüğü öğrenildi.

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