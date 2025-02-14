Dev derbi öncesi hakem ihtimalleri değişti: TFF’den kritik açıklama gelmişti

Bir süredir derbi mücadelesini yabancı hakemin yönetmesi olasılığı konuşuluyordu. Ancak TFF’den gelen son açıklama ibreyi yerli hakeme çevirdi. TFF Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm “Türkiye'de 2024-2025 futbol sezonunun sonuna kadar Türk hakemleri orta hakem olarak görev yapacak” şeklinde konuştu.

TFF’nin son açıklaması sonrası debi için en güçlü adayın Halil Umut Meler’in olduğu belirtiliyor. Tecrübeli hakem Şampiyonlar Ligi’nde yönettiği Club Brugge-Atalanta maçının son dakikalarında verdiği penaltı kararı ile büyük tepki çekmişti. Meler, Süper Lig’in 24. Haftasında Başakşehir-Bodrum FK maçında düdük çalacak.

Öte yandan Süper Lig’de maç yöneten 2 tecrübeli hakem olan Zorbay Küçük ve Ali Şansalan’ın Galatasaray-Fenerbahçe maçını yönetmesi oldukça düşük ihtimal olduğu belirtiliyor. Zorbay Küçük Süper Lig’de bu hafta Galatasaray’ın Çaykur Rizespor’a konuk olacağı maçtı yönetecek.

Ali Şansalan ise Fenerbahçe’nin Kasımpaşa’yı konuk edeceği mücadelede düdük çalacak. İki hakemin bu hafta yöneteceği maçlar nedeniyle dev derbi için şanslarının düşük olduğu belirtiliyor.

Öte yandan derbi mücadelesinde VAR hakeminin yabancı olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak hakemin hangi ülkeden seçileceği belirsizliğini koruyor.